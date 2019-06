Nå har vi snudd ryggen til og jubler, mens Helgeland brenner. Den enes død, den andres brød. Splitt og hersk-taktikken til Nord universitet har fungert.  

Meninger

I dag kom rektor Hanne Solheim Hansens nye innstilling til studiestedsstruktur etter høringsrunden ved Nord universitet. Styret skal vedta saken i styremøte 26.juni.

Innstiller at sykepleierutdanningen på Stokmarknes videreføres som i dag – Dette er en omstrukturering for vekst. Det sier konstituert rektor Hanne Solheim Hansen ved Nord universitet om sin innstilling til vedtak i struktursaken.

Vesterålen og Lofoten, Stokmarknes og Hadsel kom seirende ut, da rektor er innstilt på å opprettholde campus LoVe, deres fagansatte og sykepleierutdanningen. Vi har behov for desentralisert sykepleieutdanning i Vesterålen og Lofoten for å møte behovet i sektoren, og nærhet til nytt og flott sykehus gir gode forutsetninger for utdanningen. I Vesterålen har en mulighet til å ta utdanning der du bor, og utdanningen burde vernes om. Behovet for lærere og sykepleiere er økende, det er anslått en mangel på 4000 lærere de neste 10 årene, og i 2018 var det mangel på 600 sykepleiere i Nordland alene. Attraktive rekrutteringsstillinger lyses ut for sykepleiere og lærere. Mange kommuner tilbyr nyutdannede lærere 10 års ansiennitet ved ansettelse og studentene i de nordligste fylkene får opptil 150.000kr strøket fra studielånet om vi bor og jobber i Nordland, Troms eller Finnmark etter endt utdanning. Allerede da kan en stille spørsmål ved hvorfor Nord i utgangspunktet ville legge ned profesjonsetiske utdanninger som sykepleie- og lærerutdanninger i bl.a. Sandnessjøen, Nesna og Stokmarknes.

– Om styret går for innstillingen, blir dette ei suksessoppskrift for LoVe og Nord universitetet Ordfører i Hadsel, Siv Dagny Aasvik jubler forsiktig over innstillingen til rektor ved Nord universitetet. Hun er sikker på at om styret går for innstillingen, så vil det være en suksessoppskrift for Lofoten og Vesterålen samt Nord Universitetet.

Man kan gjerne se på rektors nye forslag med glede, fordi LoVe skal utdanne sykepleiere og nå lærere fra 1. – 7. trinn og 5. – 10. trinn. Jeg jubler med alle som gleder seg over at sykepleierutdanningen får bestå på Stokmarknes. Vi trenger den like mye som Sandnessjøen, som ikke var like heldige som oss og nedlegges som planlagt. Men det jubles også over lærerutdanningen som skal legges til Stokmarknes fra flere, inkludert kommunestyrerepresentanter.

Det kan ikke forventes at den menige vesteråling har fått med seg distriktsopprøret som foregår på Helgeland. Hele Helgeland har engasjert seg enormt i ruineringen Nord universitet gjør av en hel region. Jeg har selvsagt stilt spørsmål til politikere på Nesna som vi har jobbet tett med om engasjement og støtte fra min region, som jeg anså ble frarøvet en viktig ressurs i sykepleieutdanningen. Støtten og solidaritet fra Vesterålen kom, 13.mai var det folkemøte hvor Hadsels varaordfører og fylkespolitiker i SP var tilstede og talte Helgelands sak.

Nå har vi snudd ryggen til og jubler, mens Helgeland brenner. Den enes død, den andres brød. Splitt og hersk-taktikken til Nord universitet har fungert.

Jeg er hadselværing, og er student ved Nesna. Det innebærer at jeg har nesten halvparten av mine samlinger på Stokmarknes. Dermed har jeg en innsikt i, og forutsetning for å uttale meg om saken som de fleste vesterålinger ikke kan. Jeg har også en innsikt i måten en bestilt rapport fra et amerikansk firma har fastslått uten noen form for henvisning at jeg er «en svært lavt kvalifisert student». Rapporten har også blitt brukt til å fremstille at vi er 21 studenter ved Nesna, selv om vi er over 400. I min klasse alene er vi nesten 60 fulltidsstudenter som akkurat har fått tilbake svar på eksamen, fått godkjent første år og vi har ikke hatt noen frafall. Ved inngangen av fusjonen i 2016 var det over 1200 studenter på Nesna. Nord har lagt ned studieretninger og fag, og bruker nå nedgangen i studenter som argument for nedleggelse. Rapporten er rett og slett full av feil og mangler. Den har uttalelser som svekker mitt personlige omdømme som tar en utdanning på Nesna, noe rektor beklaget i et møte med noen få av mine medstudenter som bor på Nesna. Jeg har ikke fått høre at det var «uheldig formulert» fra Nord universitet, og rapporten med påstanden er fortsatt offentlig.

Det har vært nevnt i flere artikler i dag at det er kommet inn nesten 300 høringsuttalelser. De fleste omhandler Sandnessjøen og Nesna. Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland teller snart 22.000 medlemmer med enormt engasjement. De kjemper for hjemplassen, levebrødet og samfunnet sitt som rammes mye hardere enn vi kan forestille oss. Tidligere Høyskolen i Nesna står for majoriteten av arbeidsplasser i Nesna kommune om en ser alle ringvirkninger som vil komme av en nedleggelse. Hvis vi hadselværinger ser for oss at sykehuset og Nordlaks blir nedlagt kan vi begynne å forstå omfanget.

Jeg som student kan med ryggrad si at det blir feil å kalle rektors nye innstilling flott. Det er en fadese. Helgeland er den nest største regionen i Nordland, og LoVe kan ikke forsyne hele Nordland med sykepleiere og lærere. Det utdannes allerede lærere i Vesterålen, Lofoten og Ofoten som har tilknytning til studiested Stokmarknes gjennom Nesna. Men hvis lærerutdanningen blir flyttet til Stokmarknes står Helgeland uten hverken lærere eller sykepleiere.

Hvor skal studentene bo under samlinger på Stokmarknes? På Nesna bor jeg og de fleste studenter på Demmabakken, hvor 12 studentboliger med opp til 8 hybler huser studenter på samlingene. Det hender at disse er fulle og studentene må benytte seg av andre overnattingsmuligheter. Klasserommene vi bruker på Nesna blir ofte fulle, vi er over 30 studenter som har matematikk. Det er ikke plass i klasserommene i Hurtigrutenes hus. Studiestedet på Stokmarknes har heller ikke smartboard, klasserom med tavler nok eller øvrig utstyr en har behov for.

Til sist kommer det viktigste punktet om flytting av samlingsbasert lærerutdanning til LoVe.

Tradisjonen som er utviklet på Nesna. Helgeland har utdannet lærere i over 100 år til landsdelen. Arbeidsmåter, tenkesett og organisering er så innarbeidet at de har de mest fornøyde studentene og best kvalitet på utdanningen. Det tar lang tid å opparbeide rutiner, ikke minst tradisjon og kultur for utdanning. Enda mer utfordrende er samlingsbasert utdanning. Dette kan de på Nesna. De vet at det tar 100 år å bygge opp. I Bodø klarte de det ikke. Samlingsbasert lærerutdanning ble lagt ned i Bodø. Kvaliteten på utdanningen vil være dårligere enn den har vært til nå, selv om fakultetet produserer og leverer aldri så mye forskning. En kan ikke ta gleden på forskudd å si at dette blir bra, fordi dette tar tid. Jeg har ikke forsket på utvikling av utdanningstilbud over tid, og dette har heller ikke Nord vektlagt i sin rapport. Det er tilsynelatende ikke et tema verdt å diskutere.

Så er det en gledens dag? For mine tanker er hos de på Helgeland, og hjertet mitt blør for Nesna. Det blør for utdanningen min og ikke minst for fremtidens lærerstudenter og utfordringene de blir å møte i et nytt studieløp, med kaos og alle dårlige rutiner som følger med nyoppstartede prosjekt. Jeg er lærerstudent ved Nesna, som bor i Hadsel og har samlinger på Stokmarknes. Og etter endt utdanning på Helgeland blir jeg her i Vesterålen. På lik linje med 7 andre vesterålinger jeg studerer sammen med. Som har barn, hus og hjem. Som ikke kunne tatt utdannelse uten tilbudet på Nesna. Vi blir, på lik linje med våre medstudenter i Ofoten, Lofoten, Salten, Helgeland og Trøndelag igjen der vi bor.

Martin Niemöller skrev et dikt etter krigen om likegyldighet som en kan ha til ettertanke mens vi feirer over seieren i Lofoten og Vesterålen mens Helgeland blir drept.

«First they came for the socialists, and I did not speak out – because I was not a socialist.

Then they came for the trade unionists, and I did not speak out – because I was not a trade unionist.

Then they came for the Jews, and I did not speak out – Because I was not a Jew.

Then they came for me – and there was no one left to speak for me».

Så gå gjerne inn på Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland sin Facebookside og meld dere inn. Engasjer dere, og «speak up» før vi står uten utdanning i LoVe også.

VOL har sendt innlegget til Nord universitetet for et eventuelt tilsvar.