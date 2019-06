«Misvisende om studiested Vesterålen»

Meninger

Vesterålen har ikke tatt noe fra noen, vi har tvert i mot fått samlingsbasert lærerutdanning tilbake!

I sitt innlegg til forsvar for fortsatt studiested på Nesna, legger Karl Erik Johnsen frem påstander om Vesterålen som er både trist og feilaktig. Johnsen må kunne klare å argumentere for tilbud på Nesna, uten å snakke ned studiestedet i egen kommune.

For det første har ikke Vesterålen jobbet for å legge ned studietilbud på Nesna. Vesterålen har ikke tatt noen tilbud fra Helgeland, vi har fått tilbake et tilbud vi har hatt tidligere og som er sårt tiltrengt i Lofoten og Vesterålen.

– Om styret går for innstillingen, blir dette ei suksessoppskrift for LoVe og Nord universitetet Ordfører i Hadsel, Siv Dagny Aasvik jubler forsiktig over innstillingen til rektor ved Nord universitetet. Hun er sikker på at om styret går for innstillingen, så vil det være en suksessoppskrift for Lofoten og Vesterålen samt Nord Universitetet.

For det andre har vi lang erfaring i Vesterålen med samlingsbaserte utdanninger. Også innenfor lærerutdanningen. Tidligere hadde vi opptak annethvert år på Allmennlærerutdanningen med god gjennomføring og dyktige studenter. Vi uteksaminerte 25-35 lærere på hvert kull. Studiested Vesterålen er meget dyktig på å tilrettelegge for nettopp samlingsbaserte studier. Alle studiene er samlingsbaserte og vi har gode resultater å vise til.

For det tredje; Johnsen påstår feilaktig at vi ikke har plass til studentene. Faktum er at vi har plass til 530 studenter i storsalen, 4 klasserom med plass til 35 studenter, disse kan også tilpasses og slås sammen ved større kull. Lillesalen rommer over 100 studenter. Vi har plass i massevis.

For det fjerde;. I disse dager jobbes det nettopp med opprustning av digitalt undervisningsutstyr, derfor blir påstanden om manglende teknisk ustyr litt hul. Universitetet er bevisst at det tekniske utstyret skal styrke det kvalitativt gode tilbudet for samlingsbaserte utdanninger vi har ved Studiested Vesterålen.

For det femte fremstiller Nesna-studenten det som om at vi ikke har hybler ved studiested Vesterålen; faktum er at studiested Vesterålen har studenthybler i samme hus som undervisningen tilbys. 20 av disse er forbeholdt studenter. I tillegg samarbeider universitetet med Nordlandssykehuset som leier 16 hybler på huset. Når de har behov for færre hybler, benyttes de av Nord sine studenter og omvendt. Hyblene pusses opp i disse dager. Universitetet har også en privat "boligdatabase" lokalt som formidles til studentene.

Vesterålen har stort behov for utdanna lærere de neste årene. For å rekruttere nok nye lærere er vi avhengig samlingsbaserte og tilrettelagte utdanninger her som folk bor. Det er fint at Johansen er fornøyd med studietilbudet på Nesna og bra at universitetet får denne tilbakemeldingen. For svært mange i Lofoten og Vesterålen er det imidlertid først med et samlingsbasert og styrket forutsigbart tilbud her hjemme i regionen, at det blir mulig å ta lærerutdanning.

Det er flott med engasjement for studiested Nesna og legitimt å kritisere Nord universitet for nedleggingsforslagene. Men å beskylde Vesterålen for å drive med splitt og hersk og at vi snur ryggen til Helgeland, er så feilaktig og drøyt at det kan ikke stå uimotsagt. Ved å skrive så feilaktig og nedsettende om studiestedet i egen region, i et forsøkt på å sette studiesteder opp mot hverandre, bidrar Johansen nettopp til splid og det kan ikke tjene noen godt.

Jeg ønsker Johansen lykke til med studier og lærertilværelse. Også håper jeg mange flere fra Lofoten og Vesterålen får realisert sine drømmer om å bli lærere og sykepleiere og at det blir mulig å ta denne utdanningen her heime i regionen, også etter styrebehandlingen ved Nord universitet i uken som kommer.