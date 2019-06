Meninger

Først og fremst vil jeg påpeke at jeg tror vi i utgangspunktet er enige, men føler jeg må oppklare.

Jeg ønsker ikke å snakke ned studiested Vesterålen, men ønsker å sette opp alternativet ved å beholde strukturen vi har i dag kontra endringen som er foreslått. Jeg ønsket å belyse situasjonen som ikke har fått nok oppmerksomhet lokalt, til tross for at det påvirker oss vesterålinger også. Hvis Aasvik henviser til det samlingsbaserte lærerstudiet via Bodø som ble nedlagt, håper jeg hun har fått med seg at vi er 15 studenter i Vesterålen, Lofoten og Ofoten som studerer for å bli lærere ved studiested Vesterålen nå. Dette kom tydelig frem i det første leserinnlegget mitt. Som samlingsbasert lærerstudent ved studiested Vesterålen kan jeg være enig i at mine påstander, eller som jeg anser det, meninger er subjektive til tross for forsøket på å holde meg objektiv.

For det første har jeg ikke påstått at Vesterålen har jobbet for å legge ned studietilbud på Nesna. Jeg har påstått at Nord siden fusjonen i 2016 har jobbet målrettet med nedleggelse av Nesna, og nå høster Vesterålen godt av dette. Jeg kan forstå at Aasvik som ordfører i Hadsel og leder i Vesterålen regionråd har på en helt annen hatt enn meg, og jeg har forståelse for at hun må ta til orde for vår region. Men å si at Vesterålen og Lofoten nå får tilbake et tilbud vi har hatt tidligere blir feil, fordi jeg benytter meg av nettopp et samlingsbasert tilbud hvor jeg har regionale samlinger på Stokmarknes. Lærermangelen er ikke unik Lofoten og Vesterålen, selv ikke landsdelen, men landsdelen trenger den sårere enn resten av landet.

For det andre har Vesterålen lang erfaring med samlingsbasert utdanning, men jeg skulle gjerne hatt kjennskap til hvor lenge tilbudet om lærerutdanning eksisterte på Stokmarknes. Hvert år gjøres det endringer for å bedre tilbudet på Nesna, og jeg gjentar at de har gjort disse endringene for å skape best mulig kvalitet for studentene i over 100 år. Erfaringen til studiested Stokmarknes eller noen andre institusjoner som tilbyr lærerutdanning kan ikke sammenliknes med erfaringen på Nesna. Det er ikke en feilaktig påstand, det er rene fakta basert på fartstid. Ånden sitter i veggene, kulturen og arbeidsmåter er bygget opp over lengre tid enn andre lærerutdanninger i vår landsdel. Resultatene på lærerutdanningen og søkertall er heller ikke like gode som på Nesna, basert alene på det faktum at det var opptak av annethvert år og nå er avviklet.

For det tredje så må det som i mitt tidligere innlegg påpekes at jeg har en unik innsikt i tilværelsen som lærerstudent og kvaliteten på fasiliteter både på Nesna og på Stokmarknes. Hvis Aasvik ønsker er hun hjertelig velkommen til Nesna når vi har samling til høsten, for påstanden om at storsalen er egnet til undervisningen vår er feilaktig. Vi jobber mye med praktisk-estetiske læringsmåter, og jobber mye aktivt. Lærerstudier i 2019 er ikke, eller burde ikke være, tilpasset stillesittende forelesning i en stor sal hvor studenten blir en i mengden, langt borte og passiv i undervisningen. Plass og fasiliteter er ikke sammenlignbart. Hurtigrutenes hus ble ikke bygget for å romme universitet, mens campus Nesna er bygget som campus. Jeg vet dette fordi jeg er student per dags dato ved begge studiestedene det er snakk om.

For det fjerde så er det flott med opprustning av utstyr ved studiested Vesterålen. Det er det behov for. Grunnen til at det var viktig å påpeke er retorikken Nord har brukt og punktet i rapporten hvor de vektlegger dårlig undervisningsutstyr som et relevant punkt for nedleggelse. Det er få studiesteder som har like godt utstyr som Nesna.

For det femte så har jeg ikke bodd på hyblene, eller hotellrommene, en finner ved studiestedet siden jeg bor i området. Jeg studerer riktignok med flere som har benyttet seg av disse de ukene vi har hatt samling forrige studieår, og kvaliteten er dårlig og de betaler i dyre dommer. Priser og fasilitetene er ikke tilpasset en studenttilværelse.

Vesterålen har som påpekt av Aasvik stort behov for utdanna lærere i de neste årene. Det er viktig å påpeke at våre regioner ikke har større behov enn resten av landsdelen, men landsdelen har større behov enn resten av landet. Har Aasvik kjennskap til tilbudet jeg benytter meg av ved Nord universitet? Vi har allerede samlingsbaserte og tilrettelagte utdanninger innen pedagogikk her folk bor, med hovedsete i Nesna kontra Bodø. Jeg vet veldig godt som nevnt i mitt første leserinnlegg at samlingsbasert tilbud er viktig slik at folket her har muligheten å ta lærerutdanning. Jeg vet det fordi jeg og seks andre vesterålinger er i en situasjon hvor dette er det eneste reelle tilbudet for de med hus, jobb og familie. Vi får utdannet oss til kvalifiserte lærere på studiested Vesterålen, med hovedsete på Nesna.

Dermed har Siv Dagny misforstått mitt engasjement og min kritikk av nettopp Nord universitet. Jeg har aldri påstått at Vesterålen har bedrevet splitt og hersk-taktikk. Jeg påstår at Vesterålen har blitt brukt i taktikken ført av Nord universitet. Nord universitet har drevet splitt og hersk-taktikk mellom Ranværinger og Nesnaværinger, trøndere og nordlendinger og nå er Vesterålen innblandet. Jo, vi snur ryggen til Helgeland når de ikke blir nevnt i gledesrusen og det som er en glede for Vesterålen. Vi stilte oss solidarisk med dem fra april. Nå er vårt studiested reddet og vi nevner ikke solidariteten og støtten med et ord. Min kritikk var aldri rettet mot Vesterålen og vårt studiested, men til Nord universitet. Mitt leserinnlegg kommer fra en av femten som har ryggrad til å uttale seg fordi vi allerede er lærerstudenter ved studiested Vesterålen.

Aasvik skriver som om at dette er et nytt tilbud i Vesterålen, men tilbudet har eksistert i to år, og rekrutteringsarbeid har vært for dårlig når Aasvik ikke er bedre kjent med dette. Realiteten er at rekruttering av kandidater fra hele Nordland til et nytt studium ved et relativt dårlig kjent studiested er vanskelig. Realiteten er at vi har et stort behov i hele vår landsdel. Vesterålen har samme utfordring som resten av distriktene og har et ansvar å levere lærere i vår region og hele landsdelen. Realiteten er at Vesterålen og Lofoten kan få vårt behov dekt ved godt rekrutteringsarbeid til utdanningen jeg tar på Nesna.

Realiteten er at Nordland som har et ekstremt behov for kvalifiserte lærere i fremtiden mister hovedsetet i en samlingsbasert lærerutdanning med tre studiesteder: Vesterålen, Nesna og Namsos. Jeg tror Aasvik og jeg er enige i utgangspunktet, men hun klarer ikke å se mitt poeng og utfordringene jeg belyser. Dette handler om hvilken hatt en har på, og kunnskap om studiene og studielivet som jeg innehar. Jeg er åpen for samtale, og hvis Aasvik ønsker en større innsikt kan hun gjerne kontakte vi som er studenter ved lærerutdanning på studiested Vesterålen samt komme til Nesna til høsten.