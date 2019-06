Meninger

Den lille kommer drassende på mammas koffert. Men mamma har ikke penger.

Én gang i året reiser de to til pappa. For moren er det å skaffe penger til billett nesten umulig, men hun sparer og låner litt og får det til slik at den lille får være noen uker hos sin pappa. Gutten er fire og forstår ikke hvorfor de ikke kan reise oftere. Han forstår ikke hvorfor mamma ikke kan kjøpe lekene han har lyst på eller la ham få en fin trehjulssykkel.

Mamma er flyktning uten oppholdstillatelse og bor i nord. Flytter hun sørover til kjæresten, mister hun de få kronene hun har i støtte. Pappaen bodde også i nord, fikk oppholdstillatelse og måtte flytte og gå på skole i kommunen som ville ta imot ham. Det ble i sør.

– Mamma, hvorfor kan ikke vi reise på ferie? Alle i klassen reiser på ferie.

Men mamma har ikke penger. Sjuåringen blir lei seg. De norske vennene skal ha det gøy i sommerferien. Reise dit det er fint å bade og varmt i vannet.

Mamma er flyktning uten oppholdstillatelse. Hun har to barn, men ingen mann til å dele på omsorgen og ansvaret for barna. Det er nesten umulig å få pengene til å strekke til. Kronene hun får, er så få.

– Mamma, snakk norsk! Jeg forstår ikke hva du sier!

Guttungen er sint. Han er ni og snakker flytende norsk. Men mammaens morsmål forstår han ikke. Han vil ikke lære det heller. Og hun føler avmakt fordi hun ikke kan så mye norsk. Hun har aldri hatt noe skoletilbud i Norge. Ikke fått anledning til å gå på skole de timene alle flyktninger har krav på mens de er asylsøkere. Hun har vært alene med to småbarn hele tiden og aldri hatt muligheten til å få de få ukene på skole.

– Mamma, jeg vil ikke flytte!

Men mor og barn tvinges avsted, til neste asylmottak, det sjette i rekken. På hvert nytt sted de har kommet, er mottaket etter en tid blitt nedlagt. Jenta på 13 gruer seg så skrekkelig til å begynne på ny skole enda en gang. Hun har byttet skole flere ganger allerede. Fått venner, hatt det bra en stund. Men for hver flytting blir det vanskelige og vanskeligere å bli kjent og komme inn i miljøet. Motivasjonen svinner bort.

Jeg kjenner dem jeg skrive om her.

Dette er norsk asylpolitikk.