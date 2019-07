«Redd en singel banan»

Meninger

Visste du at det kastes 60 000 bananer i norske butikker - hver dag?

En tredjedel av maten som produseres i verden ender opp som matsvinn, og her i Norge kaster vi minst 385 000 tonn mat hvert år. Matproduksjon er ressurskrevende, og derfor er det et stort miljøproblem at vi produserer så mye mat som aldri kommer til nytte. Heldigvis er det mye vi kan gjøre for å bidra i kampen mot matsvinn!

Frukt og grønt er noe av det vi kaster mest av. Bananer er ekstra utsatte - så fort de blir flekkete nærmer matsvinnskjebnen seg med stormskritt. Og denne meningsløse skjebnen møter rundt 60 000 bananer i norske butikker, hver eneste dag.



Mange butikker har allerede tatt grep ved å prise ned bananer som har blitt godt modne og ved å skrive morsomme skilt hvor de oppfordrer kundene sine til å velge single bananer. Det er nemlig de enslige bananene, som har blitt skilt fra klasen sin, som ofte blir liggende lenge og til slutt kastet. Vi heier på viktige tiltak som dette, og oppfordrer alle butikker til å gjøre det samme. Så er det opp til oss forbrukere å velge disse bananene, så de ikke ender opp i søpla.



Vil du bli en bananredder denne sommeren? Godt modne bananer er ekstra søte, og perfekte å bruke i bakst og desserter. Hva med å starte dagen med deilige bananpannekaker til frokost? Bananis laget av fryste bananer og bær mikset sammen i en blender er helt nydelig i sommervarmen, og banankake eller bananmuffins er perfekt å ha med seg på stranda, båtturer og andre utflukter. Grill-middag? Gå for klassikeren grillet banan med sjokolade til dessert!



Ved å ta bedre vare på maten og sørge for at den havner i magen og ikke i søpla, kan vi gjøre en solid miljøinnsats. FNs bærekraftsmål har et eget delmål om å halvere matsvinnet innen 2030. Her må vi alle bidra – en singel banan av gangen!