Vår grådighet er blitt måkenes sult

Meninger

Måkene har fått ungene ut av reiret og sirkuset er i gang. Media slår stort opp om folk som føler seg truet av måker på under ett kilo, når måkeforeldre prøver å beskytte de små nøstene på bakken. Måkene omtales gjerne som "aggressive og hissige" når de bare gjør det som alle gode foreldre gjør - passer på sine små. Uten disse skinnangrepene ville ikke ungene overlevd den første dagen ute av reiret. Måkene fortjener ikke å bli hetset for dette.

I kjølvannet av de negative måkesakene kommer ofte mishandlingssakene. Bare to dager etter en sak på NRK der måkene fikk gjennomgå verbalt, ble et måkereir med unger sprayet med byggskum. Takket være Dyrebeskyttelsen sin innsats ble alle ungene reingjort og gjenforent med foreldrene. Saken er anmeldt, men vi frykter nye saker. Media er i stor grad med på å bygge opp om dette.

Nå må fokuset snu. Få det bort fra at folk føler seg plaget av måker, til at måkene er plaget av oss. Overfiske, klimaendring, miljøgifter og forstyrrelser driver sjøfuglene til utryddelse. 7 av 10 måkearter som hekker i Norge og 16 av 28 marine sjøfuglarter er rødlistet.

Mens sjøfuglene forsvinner er vi opptatt med å nyte sommeren, og mange krever å få nyte den uforstyrret av dyreliv. Sultne måker som prøver å få tak i mat til ungene sine og fortvilte måkeforeldre som frykter det verste når et menneske nærmer seg, blir ikke tolerert. Fuglene skal holde seg på avstand, være tause og ikke røre maten vår.

Vårt råd er: Gi måkene mat, de er utsulta. Men mat dem på steder der folk ikke føler seg sjenerte. Når måkene får stilt sulten blir de roligere, og de slapper også mer av i forhold til ungene når de forstår at vi ikke vil dem vondt. Vi har tømt matfatet for måkene i havet, da bør det være en selvfølge at vi gir dem tilbake av vår overflod. Samtidig bør det tilrettelegges for hekking på trygge steder der konfliktnivået er lavt.

I forhold til måker kommer det verste i mennesket frem - gjerrigheten, grådigheten og egoismen. Alt skal vi ha for oss selv, ingenting vil vi dele på, ikke engang leveområdene. Måkene skal holde seg ved sjøen. Der skal de sitte på et skjær og sulte, mens egg og unger blir tatt av mink som har rømt fra våre pelsdyrfarmer. Samtidig tas fiskeavfall på land og foredles. Ikke engang restene av vår rovdrift skal sjøfuglene få, og brød som kunne mettet måkene kastes i containere. Så urimelige er vi.

Det trengs en nasjonal dugnad for måkene. Fremfor alt trengs det en holdningsendring, og media må være med på laget. Husk at det er vi som har drevet måkene bort fra fuglefjellene og inn til byene.