Meninger

Nordland Venstre garanterer for opprettholdelse av bussterminal på Sortland. Gjennom alle budsjettforslagene vi har hatt i årene som er gått, har vi fastholdt denne prioriteringen! En sak som har gått igjen år etter år. Bussterminalen er viktig for alle reisende i Vesterålen, og for de som mellomlander for videre reise til Lofoten og Ofoten. Til tross for at vi har vist budsjettmessig dekning for dette tiltaket, har ikke Nordland Senterparti som har ansvaret for denne sektoren, prioritert det.