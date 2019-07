«Ingen skal miste livet på sjøen»

Meninger

Norge er en kystnasjon, og til sammen er det nesten en million fritidsbåter her til lands. Dessverre har det i snitt vært 35 dødsfall i året knyttet til fritidsbåtulykker. Det skal vi få en slutt på.

I dag har mer enn 30 prosent av alle norske husstander en fritidsbåt. I Nord-Norge, Sørlandet og Vestlandet har hver tredje husstand én eller flere båter. Jeg er opptatt av å legge til rette for et trygt båtliv for alle, og da må vi ha et godt regelverk som folk synes det er fornuftig å følge.

Dette er bakgrunnen for at myndighetene og organisasjoner har gått sammen om å lage en ny handlingsplan for fritidsbåtulykker, som jeg fikk overlevert denne uken. Både det offentlige og frivillige mobiliseres for å få ned ulykkestallene. Planen har 67 tiltak innenfor områder som sikkerhet, utstyr, båtførers kompetanse, bedre statistikk, fart, utleie av båt og rus.

Noen av tiltakene fokuserer på farene med å kombinere alkohol og ferdsel til sjøs. Fyll og båtliv hører ikke sammen, men det er ikke sikkert en endring i promillegrensen vil ha noen effekt på ulykkestallene, og regjeringen kommer derfor ikke til å endre grensen med det første.

Vi ønsker derimot en nullvisjon for dødsfall på sjøen, på samme måte som at vi har nullvisjon for dødsfall på veiene. Et delmål er å halvere antallet dødsfall innen de neste fire årene. Målet er at det ikke skal skje ulykker til sjøs der folk omkommer eller blir hardt skadd med fritidsbåt.

Handlingsplanen harmonerer godt med tiltakene som er foreslått i sjøsikkerhetsmeldingen, som regjeringen la frem tidligere i sommer. Her ber vi blant annet om et bedre faktagrunnlag for ulykkene som oppstår, og vi skal vurdere å innføre hurtigbåtsertifikat. Det vil bli strengere krav til utleie av fritidsbåter, og vi ser på muligheten for å innføre krav til og bruk av dødmannsknapp. På fritidsbåtområdet har det tidligere manglet en overordnet tilnærming til regelverk og sikkerhet. Det har vi nå fått med den nye handlingsplanen og tiltakene. Vi nordmenn er et folk som setter pris på naturopplevelser og frihetsfølelsen av å være ute på havet. Da trenger vi gode og enkle regler som alle kan følge.

Ønsker alle en god og trygg sommer på sjøen.