Meninger

Krypdyret kamelon er kjent for sin evne til raskt å skifte farge og derved tilpasse seg endrede trusselbilder. Samme livsviktige egenskap kan i noen grad tillegges menneskets tilbøyelighet til å snu kappe etter vær og vind. Det vil si at man benytter seg av de overlevelsesmekanismer man rår over. I holdningsmessig sammenheng blir imidlertid ikke denne egenskapen vurdert som særlig sympatisk. Bl.a. i diskusjonen om nedlegging av bussterminalen på Sortland kommer dette til uttrykk. SP og Venstre tillegger her hverandre denne type atferd.

At man forklarer dagligdagse utfordringer med å vise til påståtte usympatiske karaktertrekk eller forsømmelser hos motparten fører bare til å forkludre utfordringa. For eksempel er det ikke særlig problemløsende å forklare den stramme økonomien i Helse Nord med påståtte negative karaktertrekk hos ledelsen. Likeså kan ikke fylkespolitikerne uten videre lastes for konsekvensene av at de sentrale makthavere har valgt å prioritere Kong Salomo på bekostning av Jørgen Hattemaker.

Beslutninga om nedlegging av bussterminalen på Sortland skyldes altså ikke karakterbrist hos noen fylkespolitiker. Med mindre det forventes at fylkespolitikerne av egen lomme skal skjøte på manglende økonomiske rammer, er dette en konsekvens av det flertallet i befolkninga gjennom valg har bedt om! Urimeligheta i allmennhetas klander av forvaltningsledere/lokale politikere kan ofte eksemplifiseres slik: Det skal kjøres bussrute mellom Sortland og Stokmarknes med ankomst til bestemte tider. Passasjerbelegget er av økonomiske grunner stipulert for lavt. Buss-sjåføren får utlevert en buss som er for liten og diesel som rekker bare til Grytting. Å gjøre buss-sjåføren til gjenstand for personlig sjikane på grunn av ståplasser og for sein eller ingen ankomst til Stokmarknes, er i hvert fall ikke særlig løsningsorientert.

En oppklarende og løsningsorientert diskusjonen om bussterminalen bør derfor være en systemdiskusjon. Hvordan har vi som fellesskap valgt å fordele byrdene ved finansieringa av dette fellesskapet, og hvilke grupper prioriterer vi når vi velger oppgaver å bruke ressurser på? Fylkes- og kommuneøkonomi bør være nøkkelord i denne diskusjonen. Sentrale myndigheter pålegger de forskjellige forvaltningsnivåer på alle plan oppgaver uten at det følger med tilstrekkelige ressurser.

Konsekvensene av regjeringas skjerming av de ekstremt velbemidlede mot vårt sosialt innrettede skattesystem, er at mange av de oppgaver som må ivaretas i et fellesskap, må finansieres på annen måte. Eksempler på slike løsninger er eiendomsskatt, bompenger, gebyrer og avgifter. Dette er klart ei mye billigere løsning for dem med størst skatteevne.

Jeg mener ikke med dette å frita politikere på underliggende nivåer sitt ansvar for å prioritere innafor de rammer de er gitt. I enhver husholdningsøkonomi må en prioritere innafor de ressursrammer man har. Det tyder ikke på særlig økonomisk forstand når man velger å reise til Syden og kommer heim og sutrer for at man ikke har penger til sko til barna. I Sortland kommune kan man vise til eksempler på denne type atferd. Og det bør de ansvarlige minnes om. Om det er slike politikere vi fortsatt vil ha, har vi mulighet til å vurdere hvert 2. år, - tidligst nå til høsten!