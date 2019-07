«Fremskrittspartiets klimafornektelse»

Meninger

Under overskriften «Norsk gass redder klimaet» klarer Stortingsrepresentant Terje Halleland for Fremskrittspartiet å påstå at norsk petroleumsnæring er vårt viktigste bidrag til Parisavtalen.

Jeg mistenker representanten Halleland til ikke å ha forstått klimaproblemet eller Parisavtalen. Skal vi nå klimamålene er det ikke slik som Halleland påstår at vi skal erstatte et fossilt utslipp med et annet fossilt utslipp. Fossile utslipp skal erstattes med ny fornybar energi om vi skal nå målene i Parisavtalen. Norsk gass er derfor et blindspor i klimasaken. Et blindspor som lobbyorganisasjoner som Norsk Olje og Gass og olje- og gassnæringen selv legger ut, for villige fossile politikere som Halleland til å omfavne i sin uvitenhet.

Det er ikke slik som mange påstår at det er rom for norsk olje og gass i fremtidens lavutslippsamfunn. En slik påstand er i strid med klimaloven som Stortinget har vedtatt og trådte i kraft i 2018 og det er ikke i tråd med Parisavtalen. Det er ingen som mener at vi skal stenge olje- og gassnæringen over natten. Miljøpartiet De Grønne har derimot vært tydelig på at vi må legge en plan for nedtrapping og utfasing.

En slik plan må ha en bred politisk plattform og både bransje og politikere må stå bak en slik plan over tid for å lykkes. Vi trenger en plan for omstilling av alle de menneskene som jobber i Norsk olje og gass, til arbeid i ikke fossile næringer. Framtidens næringer. Heldigvis kan det se ut som om flere politiske partier er på glid for å få til et slikt samarbeid. Dagens regjering trenerer og utsetter denne omstillingen, ved hele tiden å dele ut nye leteblokker i mer og mer sårbare områder.

Det er en bjørnetjeneste for vår økonomiske fremtid å fortsatt sponse leting etter olje og gass over skatteseddelen, og ikke gi samme lukrative ordninger for noen andre, framtidsretta, fornybare næringer. Det grønne skifte kan bli mer enn ord, men da må det politikk til. Med dagens regjering beholdes skylappene på og det eneste innen synsfeltet er enda en oljeplattform.