Meninger

Rødt har alltid hatt har krav om satsing på jernbane i Nord-Norge. Flere ganger at dette også blitt tatt opp gjennom fylkestinget. Når jernbane nå er blir et stort tema like før kommune- og fylkestingsvalget, er det positivt. Det kan føre til at kommunestyrer, fylkesting og andre kan øke presset mot sentralmakta og særlig nord-norske politikere som er sendt til Storting og regjering. Lokalpolitikere som er på valg i landsdelen bør avkreves standpunkt i denne saken. Dagens engasjement kan være spirene til et jernbaneopprør fra nord.

Saka er viktig innafor mange områder. Jernbane vil føre til hurtigere ut og inn transport generelt i næringssammenheng sammenligna med dagens trailertrafikk. Den økte transporten av oppdrettsfisk og annen fisk har resultert i en voldsom økning i antall vogntog og uholdbare tilstander på nordnorske veier vinterstid. Den planlagte økte satsinga på marine næringer i nordområdene understreker betydninga av ei satsing på jernbane. Gods fra vei til jernbane er ikke minst en klimavennlig og energimessig god transportløsning. Det vil også bidra til reduksjon av flytrafikken. Bedring av sikkerhet for trafikanter på veisystemet, mindre slitasjevedlikehold av dagens veier er noen av flere andre fordeler med overgang fra vei til jernbane. Voksende bevissthet om framtidens krav til klima, natur og forbruk, trekker uten tvil i retning av større krav om jernbane også for persontrafikk. Så er det opplagt en del utfordringer som må løses – deriblant forhold til reindrift, naturinngrep, bosetting, kryssing av fjorder og sund.

Rødt vil prioritere strekninga Narvik- Tromsø. Her må det legges inn krysningsspor blant annet til Hinnøya i retning Vesterålen og Lofoten. Deretter videreføring til Kirkenes. Allerede nå bør norske myndigheter finne løsninger for å knytte Kirkenes sammen med den finske jernbanen over Rovaniemi. Dette vil være begynnelsen på å knytte jernbanenettet i nord sammen med Sverige og Finland og dermed videre derfra til kontinentet i tillegg til forbindelsen som allerede er fra Narvik. Fauske/Narvik-strekning har store utfordringer knytta til kryssing av fjorder og fjellmassiv og må vurderes løst mer langsiktig.

Finansiering av ei slik satsing kan blant annet hentes fra Rødts forslag om å bruke deler av oljefondet til investering i Norge i stedet for spekulasjonsprosjekt i eiendommer og industri/samferdsels prosjekt verden over. Det vil være ei sikrere og bedre investering for framtidas generasjoner.