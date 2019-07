«Velkommen til støyfestival i Hadselhamn!»

Meninger

Hadselhamn ønsker velkommen til støyfestival 5.-16. august 2019.

Festivalen åpner med fem dager med boring – en fin opptakt til høydepunktet 12 august: sprenging! Deretter følger en uke med pigging og lemping av steinblokker.

Dette blir moro, og vi inviterer alle til å bli med!

Vi anbefaler overnatting, da det er uvisst når høydepunktene kommer. For mosjonister anbefaler vi ikke å ankomme på sykkel, da det etter 20 års venting ennå ikke er tilrettelagt for gang- og sykkelsti. Kommunen har ikke råd. (Men vent nå litt, ble det ikke funnet noen millioner til å asfaltere opp Storheia? Ja, alt for folkehelsen!)

Masseuttaket i Brattåsen (der Hadsel Maskin får dispensasjon per SMS, mens innbyggerne ikke får svar på henvendelser og klager) føyer seg fint inn i Hadsels kommunes «alternative» satsing på natur.

I kommunestyremøtet i juni 2019 svarte ordfører Siv Dagny Aasvik på spørsmål om regulering fra Geir Jørgensen: Hva skal vi leve av i denne kommunen hvis vi verken skal ha oppdrett, turisme eller masseuttak?

Jeg vil svare, helt uten ironi, slik på hennes retoriske hersketeknikk: Å ønske regulering av næringsliv for å hindre skader på natur er ikke det samme som ikke å ville ha næringsliv. Jeg tipper hun egentlig vet det. For å være helt klar: Ja til oppdrett, turisme og masseuttak, og ja til en bærekraftig forvaltning som tar hensyn til natur og mennesker.

Hva har vi i Hadsel? Vi har noe svært verdifullt som få andre har, og som skremmende raskt forsvinner over hele kloden: Vi har natur, til og med uberørt natur. Denne naturen er vi helt avhengig av, ja, næringslivet vårt eksisterer faktisk på grunn av naturen. Fiskeri, oppdrett og turisme er alle basert på denne fantastiske ressursen.

Apropos satsing på turisme: Jeg tviler på at det asfalten opp til Storheia de vil skrive hjem om. Jeg tviler på at de vil kjøpe oppdrettsfisk hvis den fører til forurensing. Og jeg tviler på at de synes at fjell som sprenges bort midt i et turterreng ved bebyggelse er særlig sjarmerende.

Da jeg var russ på begynnelsen av 90-tallet, lød en av russekortvitsene: Ka vi sku gjort uten havet, sku vi bært båtan?

Det er ikke lenger en vits. Hadsel kommune ofrer hav (og fjell og skog) på vegne av noen få mektige og rike næringsaktører.

Velkommen til festival! En særlig invitasjon går til ordfører Siv Dagny Aasvik og rådmann Ola Morten Teigen. Dere skal få de beste plassene.

