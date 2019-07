«Ranet fra den minste flåten?»

Meninger

Hammerfest fiskarlag stiller (iFinnmark.no) under overskriften «Milliardran fra kystflåten med Norges fiskarlag sentralt og myndighetenes velsignelse» et spørsmål til «det politiske Norge». Som stortingsrepresentant for Finnmark – valgt inn på Senterpartiets liste – er jeg en av dem som er adressat for dette innspill.

La det være sagt med en gang: Senterpartiet har lenge arbeidet målrettet med sikte på overgang til et nytt og rettferdigere system for fordeling av fiskerettigheter og –kvoter på de fartøygruppene. Vi legger til grunn prinsippet i «Peder Huse-dommen» (Rt 1993, 578), om at fiskeriforvaltningen har rett til å fordele kvotene på fartøy i flåten alt ettersom de leverer fangst som foredles i Norge eller ikke. Kort sagt; adgangen til fiske skal tildeles dem som skaper de største verdier for eieren av fisket; dvs. «det norske folk i felleskap». Fisken skal gå til «best betalende anvendelse». Dersom dette er fisk fanget med konvensjonelle fartøy som line, juksa, snurrevad tatt med den minste flåten under 15 meter, ja så må denne gruppes kvoteandel gradvis økes. Senterpartiet har i sitt langtidsprogram 2017-2021 uttrykt dette på følgende måte: «Det fisket som skjer fra de små fartøyene er etter Senterpartiets mening en viktig del av norsk fiskeripolitikk. Disse fartøyene fisker råvarer av svært høy kvalitet og lander dem langs hele kysten. Dette er strategisk betydningsfull verdiskapning, selv om fisket utgjør en liten andel av totalfangsten i næringa» (s. 21). Som det står er andelen i dag liten, men fordi kiloprisen i markedet ligger skyhøyt over f.eks. fisk med dårlig kvalitet, må kvoteandelen for den minste flåten gradvis økes slik at verdiskapningen totalt sett også øker.

Hammerfest fiskarlag foreslår å opprette to grupper i «levendefisk bonus-ordningen», over og under 15 meter for å sikre en rettferdig fordeling og uttak mellom gruppene. Dette er et godt forslag, som også jeg støtter. Jeg er også villig til å gå videre enn dette. All fordeling av fisk til kystflåten må fordeles på hhv. de større >15 meter og de mindre <15 meters fartøyene. Kvotene må så fordeles alt ettersom fiskerne bringer høyverdig kvalitetsfisk som tilfredsstiller det best betalende segmentet i Europa, restaurant- og forbrukermarkedet. De fiskere som øker Norges inntjening ved bedre betalende anvendelse av fangstene skal honoreres med økte fartøykvoter år for år.

Jeg mener at all kvotefordeling må skje med «åpne kort». Det skal være transparent og forståelig for alle hvordan fordelingen skjer og hvorfor den skjer slik den skjer.

Det må nedsettes et granskningsutvalg for å undersøke om påstandene om ran av den minste kystflåtes rettigheter har skjedd, gjerne i regi av Riksrevisjonen som jeg vet at nå gransker fiskeriforvaltningens praktisering av lovverket.

Senterpartiet mener at hovedprinsippet i kvotefordelingen er historiske rettigheter. Dette kommer enklest frem ved å bearbeide fangstdata for de siste 40-50 år. Dette gjelder både i forholdet mellom fylkene og innen gruppene. Dvs. at vi vil «La kriteriene for fordeling av kvoter mellom de enkelte fartøygruppene ligge fast» (SP langtidsprogrammet s. 21). Dette forhindrer imidlertid ikke fiskeriforvaltningen fra å 1) etablere nye grupper/undergrupper og 2) bruke kvotefordelingen som belønning for de fiskere som lander superiør fisk som da øker inntjeningen for norsk fiskerinæring og for Norge. Kommer Senterpartiet til makten skal vi sørge for det.

Til sist men ikke minst; jeg deler Hammerfest fiskarlags oppfatning om at Eidesen-utvalgets innstilling leggers på is. Det samme må skje med Meld.St. nr. 32 (2018-2019) «Et kvotesystem for økt verdiskaping — En fremtidsrettet fiskerinæring», noe jeg vil komme tilbake til i et annet innlegg.