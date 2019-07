«I neste kommunestyreperiode bør derfor havn diskuteres nøye»

Meninger

Under overskriften «Er Lødingen havn et energiselskap?» kan vi lese om Einar Ernstsen og Frp’s syn på havneavsnitt på Fiskøya. Med første øyekast kan det virke som det bare er ett parti som har vært imot en utbygging her – men det stemmer altså ikke. Ernstsen burde jo vite godt at det var AP og Frp som utgjorde mindretallet da kommunestyret i forrige periode valgte å avslutte jobben med å få Kåringen som lokasjon for et nytt havneavsnitt.

Dagens posisjon overtok et prosjekt som altså Ap stemte imot i forrige periode, men som vi allikevel valgte å videreføre fordi vi mente at Lødingen trengte å få til en større kapasitet på havnesiden.

Prosjektet rundt Fiskøya har nå vart i overkant av fire år, og det har vært enstemmighet i kommunestyret – hver eneste gang. Alle partier har stemt for budsjettene til Lødingen havn (som også innbefatter Fiskøya), og for planstart og områderegulering for Fiskøya.

Da blir det for meg merkelig når Ernstsen skriver: «Lødingen Frp har hele tiden ment at Fiskøya ikke er det beste alternativ til nytt havneavsnitt» Har man virkelig stemt for noe man er imot? Det har man ikke gjort bare en gang, men gjennom hele denne kommunestyreperioden, og senest 9. mai hvor det ble stemt for ny høringsrunde på utredningene for Fiskøya.

Lødingen Ap har tilkjennegitt vårt syn på hva vi mener er rett i denne saken. Prosjektet på Fiskøya har etter vårt syn ikke brakt inn noen nye aktører (på havnerelatert aktivitet). Det er slike aktører som kan bidra til at det vil være forsvarlig økonomisk å gå videre. Så uavhengig av fylkesmannens innsigelse, så er det grunnlag for å avslutte prosjektet nå.

Når Fylkesmannen kom med sin innsigelse på prosjektet, så er det ikke bare Fiskøya, men også kommunens arealplan som blir satt i spill. Å gå videre med Fiskøya nå, betyr en anke til departementet, hvor saksbehandlingstid kan estimeres til 1-2 år. Det betyr samtidig en tilsvarende utsettelse for arealplanen. Slik det ser ut nå er det lite eller ingenting som tyder på at denne innsigelsen vil bli fjernet. En arealplan blir ikke godkjent dersom den inneholder innsigelser.

Lødingen Ap velger nå å få ferdigstilt arealplanen. Arealplanen er viktig ikke minst for næringslivet vårt, men også for å skape fremtidig vekst.

Havn har vært diskutert i Lødingen i snart 20 år uten at vi har kommet noe nærmere en realisering. I neste kommunestyreperiode bør derfor havn diskuteres nøye, og ikke minst bør det konkluderes med hva vi skal satse på i fremtiden – vi kan ikke holde på i 20 år til uten resultat.

En Nord-Norgebane med sidearm mot Vesterålen og Lofoten, Narvik Havn som har inne en søknad om en regional godsferge, en ny Hålogalandsvei, ja det er mye som kan snu seg – også til Lødingens fordel om vi spiller kortene våre rett.