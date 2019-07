«Kravet til SP’s om valg av politisk side»

Meninger

Fra den den LO-orienterte fagbevegelse har det kommet krav om at SP må forplikte seg til å støtte rød/grønn side ved kommunevalget. Jeg er selv «rød» og medlem av LO, men jeg synes dette kravet er urimelig og udemokratisk. Det lukter litt av den gamle mekanikken i at man ved å organisere seg i LO automatisk ble medlem av AP, - et såkalt kollektivt medlemskap. Dette har vært bl.a. til stor skade for folks villighet til faglig organisering.

Hvilke fraksjoner i LO som initierer et slikt krav, vet jeg ikke, men det kan her være på sin plass å peke på at i kommuneNorge er det mange forunderlige politiske konstellasjoner. Vi trenger f.eks. ikke gå lenger enn til en av våre nabokommuner for å finne eksempel på det.

Når det gjelder prioritering av politiske samarbeidspartnere, er det dessuten interessant å merke seg hvem Jonas Gahr Støre ville velge hvis valget stod mellom Erna Solberg og Bjørnar Moxnes. På et direkte spørsmål, - i beste sendetid på åpen TV, valgte han Erna Solberg.

I et møte på Andenes for en tid siden med den tidligere LO-kjempen Yngve Haagensen spurte jeg ham hvordan han stilte seg til en slik preferanse fagforeningspolitisk. Han svarte at han i første omgang kvakk til, men at han etter å ha tenkt seg om, var helt enig med Støre. Bjørnar Moxnes var nemlig kommunist og for væpna revolusjon. På spørsmål fra meg om hvor i Rødt’s program han fant noe som kunne tolkes i den retning, svarte han at han hadde det direkte fra Moxnes. Da må Moxnes i så tilfelle være på kollisjonskurs med eget program. Det er ikke lett å diskutere videre når tiltroen til sine opponenters redelighet blir satt på prøve slik.

Hvis kjernen i politikken er sakene og standpunktene i større grad enn partiorganisasjonene, er det mye som tyder på at AP/LO er ei større utfordring for det rød/grønne samarbeidet enn SP. Etterhvert som de politiske arenaer innskrenkes og sentraliseres og domineres av familiebaserte yrkespolitikere, innser folk viktigheten av SP’s innsats, - sammen med SV og Rødt, for å tøyle markedskreftene og stå vakt om et reelt demokrati.

Det sier sitt om det demokratiske sinnelaget og forestillingen om egen høyvelbårenhet at man sitter i Oslo og tvangssammenslår Troms og Finnmark mot et overveldende lokalt flertall! Dagens politiske meningsmålinger tyder ikke på at det ikke kan være mange eksempler som avsvekker en slik opplevelse i folket. Folk som f. eks. tar stilling til krigsdeltakelse pr. mobiltelefon gjør meg redd.