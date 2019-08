«11.500 i måneden er for dyrt for omsorgsboliger»

Meninger

Rødt Sortland har i driftsutvalg, formannskap og kommunestyret fremma forslag om å redusere urimelig høy husleie for omsorgsboliger i Kjempenhøy. Total kostnad for kommunen kr 100 000 i inneværende år for til sammen 7 boliger.

For vel 60 kvadratmeter betales det ca kr 11.500 per måned uten strøm og oppvarming. Det er antakelig høyest blant omsorgsboligene. Bostøtta er redusert kraftig og er nå cirka 500 kroner for noen.

Det er rådyrt! INGEN andre partier har støtta Rødts forslag om reduksjon av husleia for beboere i Kjempenhøy omsorgsboliger nå. Men derimot – i formannskapsmøtet 20.juni blei det for dette året bevilga 126.000 kroner til merking og drift av bobilparkering i sentrum. Før Rødt fremma forslag om døgngebyr, skulle det heller ikke betales avgift for å benytte plassene. Husleiesaka for Kjempenhøy omsorgsboliger har vært politisk behandla fleire ganger siden februar 2018 (15 måneder) og altså uten noen løsning. Bobilparkering hadde ei behandlingstid på under en måned! Handlekraft fins når flertallet vil og det dreier seg om bobilparkering. Støtte til personer med store omsorgsbehov og urimelig husleie vil flertallet ikke prioritere. Disse 2 sakene sier noe om Rødts rolle i sortlandspolitikken. Et bedre og verdig liv for de som har en vanskelig livssituasjon er viktigste prioritering for Rødts politikk. Økte ulikheter mellom folk skaper splittelse og mistillit og svekker fellesskapet.