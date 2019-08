«Blåmandag for Rødt»

Meninger

Sykkelrittet Arctic Race ble på nytt en folkefest. I Vesterålen ble innspurten på Storheia på alle måter et høydepunkt. Det er ikke vanskelig å forstå at arrangørene ser for seg en reprise neste gang rittet er tilbake i vår region.

Ildsjeler, næringsliv og Hadsel kommune med ordføreren i spissen fortjener virkelig honnør for det de har klart til å få til på Storheia. De har hatt tru på prosjektet og ryggrad til å bære det fram. Også i perioder hvor noen satte seg på gjerdet, mens andre prøvde å stikke kjepper i hjula.

En av dem som gjorde det han kunne for å torpedere prosjektet, er Rødts kommunestyrerepresentant Geir Jørgensen. Meir surmaga kritikk enn det han har evna å bryte ut av seg, er det sjelden man opplever fra en politiker. For ham må folkefesten på Storheia ha vært en skikkelig blåmandag.

Samme Jørgensen lot seg nylig intervjue på VOL. Der var budskapet hvor forferdelig det var for kommunen å huse en stor næringsaktør som Nordlaks. For tenk, kommunen var til og med opptatt av å legge til rette for Nordlaks og anna næringsliv i kommunen. Slik styggedom ville ikke Jørgensen være med på.

Det er ikke noe nytt at næringsliv nærmest er et fremmedord for partiet Rødt. Men det er likevel smått utrolig at en politiker har så mangelfull forståelse for den betydninga et oppegående næringsliv har for en distriktskommune som Hadsel.

Om velgerne i Hadsel ser seg tjent med å gi en slik politiker fornya tillit ved haustens valg, gjenstår å sjå. Kjenner velgerne i besøkelsestid, har de muligheten til å gi Jørgensen en ny blåmandag den 9. september.