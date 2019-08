«Andøy FrP ønsker å fjerne eiendomsskatten i Andøy, hvorfor og hvordan»

Meninger

Andøy FrP er det eneste politiske partiet i Andøy som er tydelig på at en ønsker å få fjernet den dypt usosiale beskatningen av folks fritidseiendommer og boliger. Eiendomsskatten er usosial, da den rammer alle uavhengig av gjeldsbyrde, inntekt eller formue. Den er usosial fordi den bidrar til at unge mennesker blir belastet med en egen særskatt på en bolig, dersom de ønsker å kjøpe seg egen bolig. Og jeg blir utfordret på hvordan jeg kan foreslå å redusere og fjerne denne usosiale trippelbeskatningen av folks eiendom, under her skal jeg forsøke å gi noen svar

Andøy kommune tar i dag inn 12 952 000 (nesten 13 millioner) millioner kroner i eiendomsskatt ifølge SSB/KOSTRA sine beregninger, dette gjelder både boliger og fritidseiendommer. Andøy kommune er også en av de kommunene som har høyeste skattetakst, med 7 promille av beregnet takstverdi, en takstverdi besluttet av kommunen selv. Gjennomsnittlig betaler en boligeier med en bolig på 120 kvadratmeter boareal i dag kr. 4.949. - kr.

Og jeg er glad at med FrP i regjeringen senkes ialle fall beskatningen fra 7 til 5 promille i 2020. Det betyr en nedgang på kr 1414.- kr i mindre kostnad for den enkelte boligeier. Har du en større bolig går kostnaden opp, dersom satsen reduseres ytterligere med 1 promille til 4 vil dette gi en utgifts besparelse for den som eier en bolig, med ca. 700.- kr.

Å kreve inn eiendomsskatt er faktisk som å be deg om å betale for tjenesten to ganger. Du har allerede betalt for tjenestene via skatt og kommunale gebyrer. Det er viktig at kommunepolitikere setter seg ned og prioriterer hvilke tjenester som en kan, bør og må ha. Enkelte tjenester er lovpålagte og disse tjenesten skal kommunen levere, og disse bør en kunne finansiere over de ordinære inntekter kommunen skal levere.

Andre tjenester er frivillige å etablere, og mange av de frivillige tjenestene både bør og skal vi ha, det er vi enige om. Men det kan stilles spørsmål om vi kan organisere tjenestene på en annen måte, kan en tjeneste drives annerledes. Kan det være andre tilbydere som leverer tjenesten, kan kommunens organisasjon omstilles og organiseres annerledes. Etter vår mening er svaret ja, til dette spørsmålet.

Også lovpålagte tjenester kan organiseres annerledes etter vår mening, kan det være en felles styrer for alle barnehager, kan våre institusjoner organiseres annerledes. Kan kommunens ledelse organoseres bedre og gi mer tjeneste til en lavere kostnad. Det tror jeg.

Andøy FrP har også tatt til orde for at kommunen må ta regjeringens «Leve hele livet» på alvor, også her vil en kunne finne områder som kan gi en økt besparelse. Hvor mye er selvsagt usikkert, men cirka en million bør ikke være uoppnåelig.

Andøy FrP forslå tidligere at Andøy kommune skulle søke å komme inn i ett prosjekt som heter «Statlig finansiert eldre omsorg» ett prosjekt som ville garantert alle eldre i vår kommune den samme omsorgen til alle, uavhengig av hvilken adresse du har. Den store forskjellen var at det var staten som finansierte tiltaket, og ikke over rammetilskuddet til kommunen. Ja det er riktig at vi da ville fått mindre rammetilskudd, men denne reduksjonen ville bli mindre enn det det reelt ville kostet å drive tjenesten selv.

Dette ville anslagsvis gitt mellom 1 - 2 millioner kroner i mindre kostnader, som kunne betydd en tilsvarende reduksjon av eiendomsskatten. Dersom en samtidig bestemte seg for å redusere administrasjonens størrelse med 4-6 personer, gjennom naturlig avgang ville dette gitt oss en ytterligere besparelse på bruttokostnader på cirka 4-6 millioner kroner. Merk at ingen skal sies opp, reduksjonen tas ved naturlig avgang.

Bare disse eksemplene ville gitt oss ca. 6 - 8 millioner kroner i reduserte utgifter, som kan brukes for å senke eiendomsskatten til innbyggerne i Andøy. Samtidig ville dette ikke bety færre og dårligere tjenester. Jeg tror snarere tvert om at vi da får bedre oppgaver. Og jeg er sikker på at vi sammen kan finne løsninger som gjør at innbyggerne Samtidig tror jeg at en reduksjon og på siktfjerning av eiendomsskatten vil bety økt bolyst, økt lyst til å etablere seg med bolig og arbeid i Andøy.

En stemme til FrP i Andøy er en stemme for å senke eiendomsskatten i Andøy.