Meninger

Gode helse- og omsorgstjenester er viktig for alle i alle aldre, fordi det berører oss eller noen vi er glade i. Vi blir stadig flere innbyggere; vi blir eldre, og de eldste eldre blir langt flere. Samtidig er det flere som lever lenger med kronisk sykdom. Derfor er omsorg for våre eldste viktig. Men før jeg går videre vil jeg poengtere hvor utrolig heldige vi er i Hadsel, vi har dyktige ansatte som står på hver eneste dag for våre eldste. Det må vi aldri glemme i debatt som berører flere av oss.



Det er ikke en sykdom å være gammel, ei heller synonymt med behov for sykehjemsplass. De som har behov for sykehjemsplass skal selvfølgelig få det, la det være sagt. Dersom det viser seg at vi har for få sykehjemsplasser i Hadsel er vi klare på rask byggestart. Hva angår dobbeltrom er de planlagt utfaset med mindre noen ønsker å bo på dobbeltrom. Imidlertid mener jeg det må være rom for å diskutere løsninger som gjør det mulig å bo hjemme for de verken ha behov for eller ønsker sykehjemsplass.



En verdig eldreomsorg handler om livskvalitet som betyr å kunne gjøre egne valg og føle trygghet i hverdagen. Derfor ønsker vi å jobbe for at Stokmarknes sykehjem blir sertifisert som livsgledesykehjem. Andre eksempler som er med på å skape en meningsfull hverdag er tiltak som dagtilbud og lesevenn, hvor skoleelever leser for eldre. Vi må treffe tiltak som spiller på ressursene til de eldre; om det så er å dekke på bordet eller brette vaskekluter. Vi må treffe tiltak som spiller på ressursene hver enkelt har for å skape livsglede.



God eldreomsorg betyr høy grad av tilgjengelighet, ikke bare på tjenester, men også mulighet til å kunne ta en aktiv del av samfunnet. Da må arrangementer og bygg gjøres tilgjengelig gjennom universell utforming. Storheia Arena er et eksempel, markering av fortauskanter i Stokmarknes sentrum et annet.



Ensomhet blant eldre er økende, også i Hadsel. Derfor er det viktig å legge til rette for at flest mulig kan benytte seg av dagtilbud og andre arrangementer som arrangeres av frivillige. Særlig er dette aktuelt på Strandlandet, Innlandet og Langøya hvor vi må tilrettelegge slik at alle kan delta på arrangementer. Men en må også nyttiggjøre seg av teknologiske løsninger som dyr som responderer på lyd og berøring. I møte med fremtidens utfordringer må en tørre å tenke nytt.



For de som mottar helsetjenester er det avgjørende at de som utfører tjenestene har høy brukerkunnskap. Derfor der det viktig å fortsette satsningen på flere hele stillinger. Kanskje må vi også vurdere et kommunalt bemanningssenter som sikrer kontinuitet og forutsigbarhet for ansatte og brukere. Imidlertid må vi fortsette å øke antall hender i helse- og omsorg, som de siste årene har økt med 22,6%.



Som nyutdannet sykepleier har jeg gjennom praksis møtt flere assistenter, fagarbeider, sykepleiere, pårørende og frivillige som viser omsorg og står på for å skape livskvalitet og glede for sine. Min erfaring er at det ikke alltid er de største tingene som er viktigst. Det er ofte de små tingene, som å ha tid til å se på bilder av barnebarna eller ta en kopp kaffe som betyr noe. Det å kunne gjøre hverdagslige ting som før var en selvfølge. Det gir en følelse av å være medmenneske, som igjen skaper livskvalitet og glede.



Jeg mener ikke det finnes èn god oppskrift på en god og verdig eldreomsorg, ei heller har noen mer rett enn andre. Det å bli gammel er ikke en sykdom, ei heller en ressurs.