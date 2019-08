Meninger

Sortland Arbeiderparti er svært forundret over at Senterpartiet ved Karl-Erling Nordlund bruker økonomi som argument i skolestrukturdebatten, når man i bestillingen fra formannskapet var helt tydelig på at kvalitet skulle være hovedfokus. Når ble kvalitet i skolen mindre viktig for Senterpartiet?



I alternativene der det bygges ny Sortland barneskole er det beregnet kapitalkostnader på 12,7 millioner og bygging av Hinnøya skole er kapitalkostnadene satt til 11, 1 millioner





Når Senterpartiets Karl-Erling Nordlund sier vi ikke har råd til å bygge nye skoler, så deler vi ikke hans syn på det. Vi kan ikke se bort fra den bygningstekniske tilstanden på Maurnes, Sigerfjord og Strand skoler. Om vi velger å beholde disse skolene, og oppgraderer dem til den standarden vi forventer i 2020 og årene framover vil kapitalkostnadene overstige de 11 millionene som er estimert for nye Hinnøya skole.



Et forsiktig anslag på bare vedlikeholdsetterslepet for de tre skolene på Hinnøya inklusiv hall Maurnes viser det et etterslep på ca. 27 mill. Da får vi skolebygg som blir satt i den standen som de hadde når de var nye. Da er det den standarden som var på 50 og 60 tallet. Mener Senterpartiet at det er det vi skal tilby våre skolebarn, og at det skal være framtidens skole for ungene på Hinnøya? Er det bare ungene i Sortland sentrum som skal få en ny og moderne skole? Mener Senterpartiet at det er god distriktspolitikk?



Dersom vi oppgraderer disse 3 skolene og hall Maurnes og sikrer kraftig oppgradering vil dette koste et svært mye. Her anslås det å koste mellom 75 og 125 mill. Da vil disse skolene og hall kun ha et 15 års perspektiv. Og følgelig vil kapitalkostnadene fordele seg på kun 15 år.



Om vi bygger nytt, ny Hinnøya skole, vil investeringen stå seg i 50 år og kapitalkostnadene likeså.



Jeg er glad for at formannskapet var enig om at kvalitet var viktigste indikator og økonomi var underordnet. Men det er påfallende at de som ønsker å bevare skolestrukturen, nettopp er mest opptatt av korttidsøkonomien framfor kvalitet og det beste for ungene.