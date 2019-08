«Statsminister Erna Solberg har skjønt det, konsekvensutredning er lik oljevirksomhet»

Meninger

Statsminister Erna Solberg gir et stort intervju til Lofotposten i forbindelse med sitt besøk i Svolvær.

I intervjuet kommer hun men noen uttalelser i forhold til diskusjonen om oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja som er svært oppsiktsvekkende men ikke overraskende. Hun slår fast at for henne er konsekvensutredning etter petroleumsloven en tilrettelegging oljevirksomhet. Og det vil Høyre kjempe for og få gjennomført. Hun har selvfølgelig rett. I forbindelse med alle gjennomførte konsekvensutredninger har oljeindustrien fått tilgang på nye havområder.

Det er derfor vi Folkeaksjonen i alle våre ti år har kjempet mot en konsekvensutredning. Vi har sagt at en konsekvensutredning etter petroleumsloven er å rulle ut den røde løperen for oljeindustrien. Dette bekrefter Statsministeren i sitt intervju.

Statsministeren sier :

– Vi mener fortsatt at vi burde hatt en konsekvensvurdering. Grunnen til at jeg mener det hadde vært viktig er at det hadde gitt en del andre typer kompetansearbeidsplasser og litt mer balanse i strukturen her, slår Solberg fast, og hekter argumentasjonen videre på at man blir mindre sårbar for svingninger i verdensøkonomien, samt muligheten for å koble rørsystemene fra oljeproduksjonen nordfra og sørfra sammen for å kunne utvikle ressursene nordover. – Jeg mener at det er mulig å balansere. Norge er verdensmestere på subsea-teknologi, så det hadde vært mulig å få til.

Altså, hun forutsetter at en konsekvensutredning gir petroleumsaktivitet.

Og når hun avslutter med å si følgende blir man mildest talt overrasket.

– Det er jo på yttersiden. (man skal bore)

Hva mener hun, at det ikke er så konfliktfylt på yttersiden?

For folkeaksjonen er målet å holde havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja petroleumsfrie. Og vi gir oss ikke før områdene har status som varig petroleumsfrie. Med Arbeiderpartiets klare vedtak fra landsmøtet i April om å legge vekk kravet til konsekvensutredning nærmer vi oss denne statusen. Vi har i dag et stortingsflertall som ikke vil ikke vil drive oljeboring i våre mest produktive og sårbare områder. Vi har et flertall av politikerne som er i takt med folket, fiskerne og forskerne.

Stem oljefritt ved valget. LEVE HAVET