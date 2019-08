«Trafikksikkerhetstiltak på Åse må på plass idag»

Meninger

Åse skole i Andøy har kommunens nest største 1-klasse kull. Dette er de mest sårbare trafikantene, nå må trafikkmyndighetene kutte ned på kaffepausene og få satt i gang tiltak som reduserer risikoen for påkjørsel idag, imorgen kan det være for sent.

Det er ingen hemmelighet i at de utenlandske trailerne gir en stor beng i norske trafikkregler. På vinterstid durer det ene vogntoget etter det andre, full-lastet med fisk, forbi Åse skole. De viser ingen tegn til forståelse for føre, bremselengde eller farts-sonene.

Men det er ikke bare utenlandske trailere. I vinter stilte jeg meg på veien foran en trailer fra et velkjent firma i Harstad. Jeg har observert denne traileren mange ganger og gjort tegn til at han bør ro seg ned. Sjåføren responderte med å fløyte og tråkke på gassen. Navnet hans står på traileren.

Den økende turisttrafikken har også vist seg å være potensiell dødsfelle. I sommer har politiet fakket flere potensielle drapsmenn. Skjønner de hva et barn betyr for oss? Kjører de likens i egne bygder?

Faktum er at alle disse må tvinges til å redusere farten. Det er mang metoder for det, og jeg ber veimyndighetene om umiddelbart å sette igang tiltak. Midlertidige idag, og så starte arbeidet med permanente løsninger.