«Et skråblikk på det som skjer på politikkens område i Øksnes»

Meninger

På tross av at de fleste prognoser på det nærmeste peker rett til himmels, påstås det at det meste er nær ved å kollapse – og at det er på tide å få den «skeivstyrte skuta» på rett kurs igjen. Hva har skjedd med oss?

Vi har verdens beste helsevesen, men har også verdens høyeste sykefravær. Hvordan får enkelte grupper på det nærmeste panikk og skaper masse rabalder dersom øyenkontakten til nærmeste sykehus forsvinner. Man skulle nesten tro at en skummel epidemi var rett rundt hjørnet.

Fatt mot folkens. Det er valgår – og ved aktiv valgdeltakelse har vi mulighet til å sikre oss ei god styring neste periode. De fleste av oss har vel lagt merke til den alltid smilende joviale mannen som nesten alltid dukker opp som troll av eske når det mest trasige debatteres. I et valgår betyr det selvsagt ingenting om enkelte tidligere stemte det motsatte av det de nå hevder i samme sak.

Det er påfallende at så mange plutselig er blitt spesialister på alt som har med fiskeri å gjøre. Kan det ha å gjøre med at det er valgår og at næringa de seinere år har gått svært bra?

Det minner litt om en episode for mange år siden da en representant fra de som alltid vet best stilte opp på et fiskarmøte et sted på Vestlandet, og kunne berette følgende:

Nå har jeg reist langs kysten i nord og sør, og har snakket med en masse hyggelige fiskere både på små og store båter - og så kom det som selv sindige møringer ble litt forfjamset over: Alle er så fordømt fornøyde med det aller meste. Jeg skjønner nesten ingenting, men vinner vi valget så! På spørsmål om hva som måtte forandres når alle var så fornøyde, kom svaret etter en lang tenkepause: Jeg er ikke sikker, men noe må det vel bli - og slik ble det også: Det ble et skifte og kaoset ble et faktum.

Vi har de politikerne vi selv har stemt fram. Derfor synes jeg det er betimelig å trekke fram noe av det som etter min mening er det viktigste som har skjedd i Øksnes i året som har gått. Jeg snakker om de politiske tumultene omring Vornesveien og eiendomsskatten.

Når det gjelder eiendomsskatten kom det et spenstig forslag fra ei gruppering som både pirret og trigget en del av innbyggerne: Hiv dere til å få flere barn, så er kanskje eiendomsskatten en saga blott. Er det noen andre enn de som foreslo dette som tar noe slikt seriøst?

Det kunne vært skrevet en hel roman om det som har skjedd i Veisaka, men jeg skal runde det ned til å si at jeg med flere synes det er påfallende og interessant at hovedarkitektene bak de oppkonstruerte problemstillingene ser ut til å samle seg i ei gruppering. Bakmennene holder seg klokelig i skyggene og står ikke fram.

Når det gjelder Veisaken vil jeg gi full honnør til han jeg bestemt mener har fått saken i det sporet den skal være. Ingen må tro at veisaka er over. Vi ser de mest utrolige krumspring for å forpurre veien, og jeg har derfor en oppfordring til alle gode Øksnesværinger: Tenk litt

nærmere på dette før valgdagen. Personlig er jeg ikke et øyeblikk i tvil om hvilken stemmeseddel jeg vil legge i valgurna.

Kjære Øksnesværinger - Godt valg!