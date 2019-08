«Hvorfor er ikke Sandnes i større grad satt på kartet som framtidige næringsarealer?»

Meninger

Jeg bor på kanskje Norges vakreste plass, Langøya i Hadsel kommune. Her er det stor aktivitet og kreativitet i alle bygdene. Det er ikke mindre enn to teaterlag, egen «Bygdebande» som spiller til dans, lokalutvalg, sanitetsforening, flere ungdomslag og idrettslag som samler alle bygdene. Det er to barnehager, skole og store muligheter til fritidsaktiviteter. Med andre ord en plass med utrolig mange muligheter for både barn, ungdom og voksne som liker å ha litt rom rundt seg. For noen år siden var dette en plass med økt innbyggertall, gode framtidsutsikter for en 1.-10. skole og det ble bygget nye eneboliger av unge mennesker som ønsket å bo her.

Fortsatt er det stor etterspørsel etter hus i området, og det bygges en og annen ny enebolig, men innbyggertallet øker ikke i den takten vi kunne forvente ut de mulighetene vi har her på Langøya. Barnetallet går ned. Hva kan vi gjøre for å snu utviklingen? Hvordan skal vi få flere til å flytte nordover og ønske å bo her istedenfor i byer sørpå? Hva kan vi tilby?

Det finnes neppe noe entydig svar på disse spørsmålene, men jeg vil dele noen synspunkter om hva som kan gjøres for å skape vekst i bygdene på Langøya og også på bygdene ellers i kommunen.

Boliger

I hele landet har boligbehovene endret seg. Befolkningen stiller andre behov til sine boliger, og flere ønsker nå mindre og mer lettstelte boliger i stedet for store eneboliger. På et folkemøte som Langøya lokalutvalg arrangerte 7. mai i år ble det av SP-Leder Kurt Jenssen tatt opp at det skulle bygges leiligheter på Sandnes i området nedenfor omsorgsboligene på

Bjørnhaugen. Men nå er det helt stilt om dette. Hvorfor får ikke innbyggerne her vite mer om dette? Når blir dette bygget, og er dette boliger som alle kan benytte eller er det leie eller eie? Jeg får mange spørsmål om dette, fordi det er et stort behov for leiligheter eller mindre boenheter på Sandnes. Både godt voksne som ønsker å selge sin enebolig og heller bo i en leilighet, og bedriftseiere som trenger boliger til sin arbeidere, etterspør dette. Og svaret på dette er IKKE at det bygges flere i Stokmarknes. De som vi ønsker å få til å flytte nordover, ønsker kanskje noe annet enn å bytte ut en storby med en bittesmå by som Stokmarknes. Mange ønsker å bo mer landlig til, og dette må vi i Hadsel legge til rette for. Hadsel kommune må ta bygdene i bruk og tilrettelegge for billige tomter og bygging av mindre boenheter. Vi trenger dette raskt. Mitt klare råd er å tilrettelegge for dette nå. Tenk på distriktene, ta Sandnes og bygdene rundt i bruk. Følg Sortland sin modell da de satset stort på Strand som et attraktivt tettsted like utenfor Sortland. Et tettsted med mange ulike boligtyper, butikk og fullverdig skole. Det er dette jeg og Venstre vil jobbe for i kommende periode.

Kollektiv transport

I sommer er ordningen bestillingsbuss prøvd ut på strekningen Stokmarknes – Slotnes, og ut fra det jeg har hørt fra brukere har dette fungert godt. Det er imidlertid kort tid dette var i sving, grunnet mye rot og at ordningen ikke kom i gang før midt i juli. Det er ingen som trenger at bussene kjører tom, så det er flott at det tenkes nytt for å ivareta et kollektivtilbud på mindre plasser. Venstre er opptatt av å ta vare på miljøet og ser derfor positivt på ordningen bestillingsbuss. Men da må ordningen organiseres på en god måte, slik at det blir like lettvint å benytte seg av ordningen som dagens bussordning. Og ikke minst, dette må gjøres godt kjent gjennom media og på Boreal sine hjemmesider.

God standard på våre veier og trafikksikkerhet

De som velger å bo i distriktene har gjort et bevisst valg, bl.a. at de får litt lengre kjørevei for å komme seg på skole og arbeid. Det at de aller fleste må bruke bil for å komme seg på jobb, gjør at det til tider er stor morgen – og ettermiddagstrafikk. På Langøya er det stor slitasje på store deler av veinettet, med smal vei, hullete asfalt og i perioder nesten ikke kjørende på grunn av telehiv. Det er tvingende nødvendig at det tas tak i dette og at innbyggerne på Langøya og bygdene ellers får rustet opp veiene.

Trafikksikkerheten på Langøya er tatt opp av Lokalutvalget, både de utfordringer det er på den nye gang -og sykkelveien på Sandnes, grunnet gangfeltet i svingen som skolebarn skal bruke. Fartsdumper og nedsatt hastighet er benyttet mange steder i landet på Fylkesveier, sågar også på Europaveier, så her må det settes inn tiltak. Det er også tatt opp trafikksikkerhet på Grytting, der skolebarn må krysse sterkt trafikkert vei i et område uten gang -og sykkelvei.

Jeg vil jobbe for gode veier og trafikksikkerhet med utbygging av mange gang -og sykkelveier. Dette er også god framtidsrettet politikk å få flere til å benytte sykkel til skole og arbeid i stedet for bil.

Næringsvirksomhet på Langøya – er dette diskutert?

Hvorfor er ikke Sandnes og områdene rundt dette tettstedet i større grad satt på kartet som framtidig næringsarealer? Det forundrer meg at vi ikke har tatt dette området mer i bruk. Skulle vi i framtiden få utvidelse av flyplassen, ville det være av stor betydning at det også er sett på næringsvirksomhet i nærheten av en stor flyplass. Større flyplass, flere fly og større aktivitet kan føre til at det ville være behov for næringer som driver med handel også på Langøya. Venstre vil jobbe for at fremtidige planer for næringsarealer også legger til rette for dette på Langøya.

Med satsing på bygdene, vil vi også oppleve at dette gir økt handel inn til Stokmarknes og Melbu som er handelssentrum i vår kommune. Om vi ikke klarer å øke innbyggertallet, vil vi være utsatt for handelsdød og at vi etter hvert mangler viktige tilbud i vår egen kommune. Dette vil ikke føre tilflytting, tvert imot risikerer vi at folk flytter helt ut av regionen vår.

Med blikk for åpenhet og god dialog med alle innbyggerne skal vi bygge framtiden sammen, både i tettstedene og i bygdene.