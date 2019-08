Meninger

Øksnes SV vil jobbe for et grønt skifte i fiskerikommunen Øksnes. Vi vil ha rent hav, rene fjorder, sunne ferskvann, rene landområder og frisk luft! Unge mennesker i vår egen kommune, og også i landet og verden forøvrig, gjør opprør. De klimastreiker og vi ønsker å lytte til dem. Vi skylder barn i Øksnes, Norge og verden retten til en fremtid!

Øksnes er en fiskerikommune. Vi lever i stor grad av havet. Hvis vi skal kunne fortsette å livnære oss av havet, må vi sørge for et rent og sunt hav og en god og bærekraftig forvaltning av ressursene i det. Vi vil arbeide for å redusere marin forsøpling fra både næringsliv og private i vår kommune gjennom

Gode avfallsplaner for havnene våre og gode returordninger for utrangert fiskeutstyr

Forebygging av utslipp av miljøgifter

Tilrettelegging for opprydding og avfallshåndtering i sjø og strandsone, f.eks. “Ruskenaksjon” og strandrydding jevnlig over hele kommunen

Øksnes SV ønsker at oppdrettsnæringen i kommunen skal bli forurensningsfri. Vi vil jobbe langsiktig for bærekraftige og forurensningsfrie lokaliteter. Det kan innebære lukkede anlegg eller andre teknologier som forhindrer at fisk rømmer, at miljøgifter brukt til behandling av fisk havner i havet, eller at spillfôr og avfall havner i havet. Vi vil være tilbakeholdne med å gi tillatelse til flere oppdrettslokaliteter.

Øksnes er mye hav. Men Øksnes er også landjord, og den må vi ta godt vare på! Dette gjelder både matjord og friluftsområder. Vi vil sikre tilgang til friluftsliv for alle, og vi vil prioritere stille natur. Ro er en viktig del av friluftsliv og naturopplevelser. Motorisert ferdsel i utmark skal være strengt regulert. Det samme gjelder bruk av vannscooter.

I vår kommune har vi 7 naturreservater og flere vernede vassdrag som vi skal forvalte på en god måte. Øksnes SV vil beskytte og ta vare på disse verdifulle områdene. Vi vil

Ta vare på områder som er viktige for plante-og dyreliv, f.eks. områder som er vernet for å ivareta viktige hekkeområder til sjøfugl

Ha en bærekraftig bruk av vernede områder

Gjennomføre en kartlegging av det biologiske mangfoldet som vi har i kommunen og lage forpliktende planer for å ta vare på viktige og sårbare naturmiljø i kommunen

Vi vil ha et Øksnes som etterlater et mindre klimaavtrykk. Vi ønsker

Å lage en forpliktende plan med konkrete mål for utslippskutt for kommunen og deretter iverksette utslippsreduserende tiltak

Å ikke åpne opp for oljeleting utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja

Øksnes SV ønsker at miljøperspektivet blir et overordnet prinsipp for hvordan vi styrer kommunen vår, at det blir en del av alle planer og beslutninger vi tar. Øksnes kommune som virksomhet skal gå foran som et godt eksempel, og vi vil derfor

Gjennomføre tiltak for redusert bruk av emballasjeplast og plastprodukter i alle kommunale enheter

Få på plass kildesortering i alle kommunale enheter

Jobbe for utslippsfrie anleggsplasser når kommunen er byggherre

SI JA TIL ET GRØNNERE ØKSNES DEN 9. SEPTEMBER! ØKSNES SV