«Alt for mange dyr har det vondt i Sortland»

Meninger

Dyrevelferd burde være en viktig sak i lokalpolitikken i Sortland. Dyrebeskyttelsen består av mennesker, som bruker både dag og natt som frivillige for dyrs velferd. For å hente inn, og ta vare på gamle slitne katter eller unge drektige katter uten eiere. I Sortland er det alt for mange som ikke ID-merker og steriliserer kattene sine, noe som fører til unødig lidelse for mange dyr.

For oss i Miljøpartiet De Grønne er dyrevelferd en viktig sak. Noe av det første vi vil gjøre, om vi blir valgt inn i kommunestyret, er å gå i dialog med Dyrebeskyttelsen sine folk i kommunen for å høre hvordan Sortland Kommune kan legge til rette for dem og deres arbeid. Den frivillige innsatsen er uvurderlig, men kommunen bør bidra om det trengs.

Vi mener også at det offentlige bør bidra med økonomisk støtte til dette arbeidet, i mye større grad enn det som gjøres nå. Dyrevelferdsloven er helt klar: «Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger».

Det vil Miljøpartiet De Grønne i Sortland ta på alvor.