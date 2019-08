«Fremmedfrykt hvis det ikke lenger er fremmed?»

Meninger

I min jobb møter jeg alle de som har kommet til Andøya av helt andre grunner enn flott natur og spennende jobbmuligheter. Jeg møter de som har vært på flukt og trenger beskyttelse og tilfeldigvis fant sin trygge havn hos oss i Andøy. Det finnes mange meninger om våre nye innbyggere rundt om i landet og også i vår kommune, og langt fra alle er positive. Så tenker du kanskje at ”ja, men jeg tenker ikke sånn”. Det er i så fall bra, men har du også tenkt ” hva kan jeg gjøre for at de skal føle seg velkomne?”. Det svaret er ikke alltid like lett å finne. Selv ikke for meg som kjenner de og møter de hver dag. Fremmedfrykten er stor og den rammer ikke bare disse menneskene, men nå også oss som sier imot og vil hjelpe. Et slikt samfunn vil jeg ikke ha. Det skal være lov å ha meninger som er kontroversielle, men trusler og hatretorikk er ikke greit. Aldri greit.

I dag snublet jeg over en reklame fra FRP på nett. Av alle viktige saker de kunne konsentrert seg om i valgkampen, hadde de altså betalt for en annonse som sa: ”Burka hører ikke hjemme i Norge”. Du kan være enig eller uenig i det utsagnet, det er ikke det viktigste. Det viktigste er: er det virkelig en kampsak i valgkampen? Gir det oss et bedre og varmere samfunn? Nei, det bidrar til å skape mer avstand og mer fremmedfrykt. Ikke en eneste dame i Andøy bruker burka, men likevel bidrar dette til å stigmatisere de som er annerledes. De som kanskje bruker hijab eller andre plagg som er uvant for oss.

Som om de ikke har det vanskelig nok med å finne ut av alt som er nytt og fremmed, og attpåtil på et helt fremmed språk. Som om de ikke har opplevd nok hat og elendighet før de kom. Det er ofte vanskelig å starte helt på nytt. Uten nettverk og uten en forståelse for hvordan samfunnet fungerer i vårt land. Stadig vekk blir jeg bedt om hjelp til å skrive innlegg på Facebook når de trenger klær til barna eller ”nytt” kjøleskap. Det er ikke akkurat en del av jobben min, men jeg gjør det med glede. Det er lettere for meg å skrive fordi jeg kan språket og ikke minst har jeg et nettverk. Folk vet hvem jeg er og gjør de ikke det så er navnet mitt norsk og ”ufarlig”. Ukomplisert å forholde seg til. Du trenger ikke lure på om jeg kommer til å forstå når du svarer på annonsen og du trenger ikke lure på om det ligger andre forventninger bak. For tenk om du kunne bidratt til at noen fikk øve på norsk eller om du kunne vært en de kunne spørre til råds når ting blir uforståelig. Det er for mange en skikkelig skremmende tanke. Å forplikte seg til noe mer. Og jeg forstår det.

Men jeg ønsker at vi kunne skapt arenaer hvor disse flotte menneskene kunne bidra med sin kompetanse. Hvor de kunne være ressurser for oss slik at forholdet ikke ble så ensidig. De har levde liv fra sine hjemland. Liv fylt med en annen type kunnskap enn vi har og jeg tror vi kan lære av hverandre. Vi snakker ofte om integrering og det er et fint ord, men hvordan gjør vi det i praksis? Jeg tenker at vi trenger mentorordninger på arbeidsplassene slik de kan få mulighet til å vise sin kompetanse selv om språket ikke er helt på plass enda. Eller rett og slett vise sin evne til å tilegne seg nye ferdigheter i praksis. Slik kan de bygge nettverk og få en følelse av å mestre og å kunne bidra med noe. Andøy SV vil jobbe for å få på plass slike ordninger og bidra til å skape flere arenaer hvor vi kan bli kjent. Det eneste som fungerer mot fremmedfrykt er at det ikke lenger er fremmed