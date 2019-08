«La kommunene få bestemme sjøl»

Meninger

Etter 18 år og seks forsøk klarte Stortinget for tre år siden å grunnlovsfeste lokaldemokratiet. I Grunnlovens § 59 andre ledd kommer dette til uttrykk på følgende måte:

«Innbyggerne har rett til å styre lokale anliggender gjennom lokale folkevalgte organer. Nærmere bestemmelser om det lokale folkevalgte nivå fastsettes ved lov,»

Da vedtaket ble gjort, uttalte daværende kommunalminister Jan Tore Sanner at det var behov for å styrke lokaldemokratiet. Den statlige detaljstyringa av kommunene måtte reduseres.

I praksis har det vist seg vanskelig å realisere de fine orda om et styrka lokaldemokrati. På mange områder er det det motsatte som skjer. Kommuner og fylkeskommuner sitt handlingsrom snevres inn.

Øremerking

Stortinget har en egen evne til å undergrave lokaldemokratiet ved sin hang til å øremerke midler. Det samme gjelder praksisen med å bevilge såkalt «farga» meidler. Det er en hang som samtlige partier er smitta av. Stortingspolitikerne stoler ikke på at lokalpolitikerne sjøl er i stand til å prioritere. De meiner å vite best de som sitter lengst unna – på Stortinget.

Skolevalg og eiendomsskatt

Nylig har regjeringa bebuda at fylkeskommunene skal tvinges til å innføre en form for fritt skolevalg. Regjeringa godtar ikke at dette bør være ei sak som fylkespolitikerne sjøl bestemmer.

Kommunenes adgang til å bestemme hvor høg eiendomsskatt de vil ha, er også blitt innsnevra. Det vises ingen tillit til at kommunepolitikerne er nærmere til å bestemme nivået på eiendomsskatten enn de som sitter på Stortinget.

Konsultasjonsplikt med samer

Regjeringa har også fremma forslag som pålegger kommunene å gjennomføre konsultasjoner med representanter for berørte samiske interesser i alle saker som vil kunne påvirke disse interessene. I praksis vil det knapt være noen grenser for hvilke saker dette gjelder. For erfaringa er at det samiske interesser meiner seg berørt og påvirka i nær sagt alle saker. At samiske interesser på denne måten får en særskilt kanal for påvirkning – uten offentlig innsyn, har lite med lokaldemokrati å gjøre. I tillegg skapes det et stort og kostbart byråkrati og lengre saksbehandlingstid.

Innsigelser

Plan- og bygningsloven gir Statens vegvesen, fylkesmannen, fylkeskommunen og Sametinget en rett til å komme med innsigelser i plansaker. I utgangspunktet var det forutsetninga at denne innsigelsesadgangen bare skulle benyttes i saker av nasjonal eller vesentlig betydning.

I praksis har det vist seg at innsigelser blir brukt rutinemessig. Dette gjelder særlig Statens vegvesen og Sametinget. De har lagt seg til en vane å komme med innsigelser både i smått og stort. Og de har erfart at bare trusselen om å komme med innsigelse, som regel medfører at kommunene lar dem få viljen sin. På den måten uthules effektivt lokaldemokratiet til fordel for saksbehandlere i vegvesenet og Sametinget.

Arealplan og Strandskogjordet

At innsigelsesmyndigheten brukes på denne måten, har vi sett mange eksempler på også i Sortland. Vi så det i forbindelse med behandlinga av kommunens nye arealplan. Og vi så det i forbindelse med ny reguleringsplan for Strandskogjordet.

I saka om arealplanen satte heldigvis et flertall i kommunestyret foten ned og nekta å bøye seg. Det har resultert i mekling hos fylkesmannen og etterfølgende løsninger som har vært akseptable for kommunen i to av fire saker. Sametingets innsigelse mot at det kan bygges noen få nye boliger i Kvalsaukan ligger ennå i departementet for avgjørelse. Det samme gjelder spørsmålet om hvilke restriksjoner det skal være for driften av masseuttaket på Kringelen.

I saka om reguleringsplan for Strandskogjordet krevde Statens vegvesen at det skulle etableres ei overdimensjonert og kostbar atkomstløsning. Kommunen bøyde unna. I ettertid har det vist seg at denne løsninga er unødvendig og knapt gjennomførbar med mindre det auses ut offentlige penger. Og kommunen har forsøkt og forsøker fortsatt å få vegvesenet til å akseptere ei løsning basert på den midlertidige atkomstløsninga som har vist seg å fungere godt i praksis. Det gjenstår å se om kommunens anstrengelser vil føre fram.

Avslutning

Hvis den nye grunnlovsbestemmelsen skal bli noe meir enn en festtale, må det gjøres følgende grep: