«Rødt Sortland støtter de klimastreikende ungdommene»

Meninger

Ungdommer over hele landet streiket i vår – og 30.auguststreikes det igjen! Ungdom har rett til å gjøre opprør. Uten stemmerett, eierskap og styreverv bruker de den historiske streikemakta til å fremme krav på vegne av seg selv, oss andre og alle som kommer etter.

Dagen som markerer at vi har brukt opp jordas ressurser for inneværende år – «Earth Overshoot Day» – kommer tidligere år for år. I år brukte vi opp jordas ressurser allerede 29. juli. Om hele verden brukte like mye ressurser som Norge, hadde jordas ressurser vært brukt opp allerede i april.

Da klimastreikernes krav ble behandlet på Stortinget denne våren støttet Rødt alle. Vårt mål er 60 % utslippskutt innen 2030. Da må vi bygge nye grønne arbeidsplasser og stoppe all ny oljeleting. Norge har et stort ansvar.

Det økonomiske systemet er hovedårsaken

Rødt mener at det økonomiske systemet, kapitalismen, er hovedtrusselen mot livsgrunnlaget på jorda. Kapitalismen styres av en iboende tvang til å skaffe kapitaleierne kortsiktige fortjeneste gjennom blant annet forbruk av naturressurser. Av dette følger forsøpling, enorme klimagassutslipp, økende forbruk, ødeleggende vekst og økosystem som kollapser. Dette kan ikke løses endelig lokalt i bare en kommune. En samling av folk med bevissthet om at verden må drives på en annen måte og organisering, må til.

Mye kan og må gjøres også lokalt.

Ungdommens engasjement er et forbilde for oss andre som ser nødvendigheten av å kjempe mot den systematiske ødeleggelse av livsmiljøet på kloden.

I Sortland kommer Rødt blant annet til å jobbe med dette:

Sterk satsing på reduksjon av klimagassutslipp på områder der kommunen har ansvar

Ta i bruk miljøvennlige materialer i bygninger: solceller, varmepumper, fjernvarme osv

Bruke Naturmangfoldloven mot nedbygging av naturen og vern av dyreliv

Fjerne utslipp av urensa avløp og kloakk

Mer lokalt innkjøp til kommunens drift og investering med miljøkrav

Oppdrettskonsesjoner skal kreve lukka anlegg

Bevare matjord

For oljefritt LoVeSe

Tilrettelegge for kollektivtrafikk

Gi tilskudd til bruk av tøybleier

Lykke til med streiken 30.august