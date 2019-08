«Næringslivet viser veg.Rødt vil heller surke»

Meninger

Næringslivet i Vesterålen har utfordra politikerne til å samle seg om «Vegpakke Vesterålen». Næringslivet erkjenner åpent at ei slik satsing også vil bety bompenger. For alternativet vil fort være at man havner sist i køen. Dermed blir det heller ikke gjort noe som monner på vegfronten.

Det er all grunn til å støtte opp om næringslivets utspill. Vi trenger ei kraftig satsing på veg i vår region. Og da kommer i ikke utenom bompenger.

I øyriket Vesterålen var det tidligere sjølsagt å betale bompenger. Først på fergene. Og fra midt på 70-tallet på bruene.

I dag er bompenger blitt et viktig og nødvendig virkemiddel for å få realisert nye vegprosjekter. Man kan gjerne være prinsipiell motstander av bompenger. Men å si nei til bruk av bompenger er et sikkert valg hvis man ønsker å komme sist i køen når offentlige midler til nye veger deles ut.

Hålogalandsvegen er kommet på vegkartet fordi et flertall av politikerne har erkjent at dette er virkeligheten de må forholde seg til. Det vil vi få uttelling for når vegen står ferdig om noen år. Men skulle vi ha lytta til Rødt og Fremskrittspartiet, ville det ikke ha blitt noen Hålogalandsveg.

Vesterålsgata er det derimot ingen utsikt til å få gjort noe med. For her har Høyre, FrP og Rødt i sin visdom gjort som strutsen. Med det resultat at vi blir tilskuere til at andre fylkeskommunale vegprosjekter har seila og vil komme til å seile forbi oss. Men i stedet for å snu, opplever vi at representanter for Rødt i Sortland og Nordland bruker valgkampen til å surke fordi Meløy kommune bokstavelig talt har gjort veg i vellinga og fått gjort noe på vegsektoren.

Bompenger er en egenandel som fungerer som en døråpner for å få gjort noe. Og da i områder hvor det er så vidt stor trafikk at direkte brukerbetaling vil kunne gi et nettobidrag av betydning til dekning av en del av kostnadene ved prosjektet.

Bompenger er en form for dugnad. Hvor alle som bruker vegen yter sitt bidrag. Vi tok den utfordringa på strak arm da Vesterålen ble knytta sammen med bruer på 70-tallet. Det vil være tragisk om vi 50 år etterpå klarer å skusle bort muligheten for å få gjennomført tiltak som monner. Salige P. C. Reinsnes ville nok vært hoderystende til den holdninga som partiene med bompengeangst i dag legger for dagen.