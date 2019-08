«God miljøpolitikk er god distrikstpolitikk»

Meninger

Mange har inntrykk av at Miljøpartiet De Grønne er et byparti med en politikk som ikke er tilpasset distrikts-Norge. Dette stemmer ikke. De verdiene som MDG ønsker å dyrke frem i samfunnet, finner vi også i distriktene og i Hadsel. Livskvalitet, mer fritid, friluftsliv og nærhet til natur, nøkternhet, tilgang til naturressurser, trygge oppvekstvilkår og reint miljø er ord og begreper som assosieres med livet utenfor storbyene. Dette er selve kjernen i vår politikk.

Lokale arbeidsplasser

14.08.2019 kunne vi lese i Vesterålen Online at antall statlige lønnstakere i Vesterålen og Lødingen er kuttet med 4,6 % det siste året. Dette er et direkte resultat av regjeringens sentraliseringspolitikk de siste årene, og vi vil merke dette enda mer neste år når regionreformen trer i kraft for fullt.

Miljøpartiet De Grønne vil satse på kompetansearbeidsplasser og yrkesfaglige utdanninger som en del av distriktspolitikken, og da må vi plassere nye statlige arbeidsplasser utenfor de store byene. Dette for å stimulere til regional utvikling og helt nødvendig rekruttering.

Det er videre helt sentralt i vår helsepolitikk at helsetjenestene skal behandle pasientene som mennesker istedenfor kunder – og at vi vil beholde lokale tjenester så nært behovet som mulig.

Nordland er det største havbruksfylket i Norge. Havbruk er en viktig næring for mange samfunn langs kysten, men bransjen sliter med omfattende luseproblemer, resistens mot medisinering, rømming og forurensning. Miljøpartiet De Grønne Nordland vil jobbe for at vi skal bli ledende i verden på bærekraftig og dyrevennlig oppdrett av fisk.

Et næringsliv som opererer innenfor naturens tålegrenser er det eneste som kan trygge arbeidsplasser, verdiskaping og velferd på lang sikt.

Fiske og landbruk

Miljøpartiet har som et prinsipp at fiskeressursene tilhører folket som bor der naturressursen befinner seg. Satsing på kystfiske er god distriktspolitikk da det bidrar til å opprettholde bosettingen langs vår kyst. Regjeringens kvotemelding medfører en privatisering av våre felles naturressurser og en sentralisering av pengestrømmen.

Det er i de mindre kommunene som vi ofte ser press på matjord og utmark. Miljøpartiet vil satse på landbruket ved å støtte små- og mellomstore bruk med økte bevillinger fra statsbudsjettet, i tillegg til at vi vil verne om all matjord. Vi vil stimulere til økt bruk av utmarksressurser i kjøtt- og melkeproduksjon og til betydelig mer lokal grønnsaksproduksjon på friland og i drivhus. Lokal mat basert på lokale ressurser er bra for både mennesker og miljø, og beslaglegger ikke arealer i f. Eks. regnskogen i Amazonas eller i det tørkeutsatte sørlige Spania.

Utdanning og infrastruktur

I Vesterålen er det 700 kilometer fylkesvei. Miljøpartiet var det eneste partiet som la frem en alternativ Nasjonal Transportplan med storsatsing på vedlikehold av våre fylkesveier. I tillegg vil Miljøpartiet kjempe for bedre kollektivtilbud i distriktene og bedre tilrettelegging for myke trafikanter. Dette betyr både flere og mer fleksible busser, samt billigere billetter på buss, hurtigbåt og ferge.

I vårt alternative statsbudsjett satte vi også av 1 milliard ekstra kroner til høyere utdanning – noe som ville vært med på å sikre fortsatt opprettholdelse av studiestedene til Nord universitet i både Nesna, Sandnessjøen – og Stokmarknes. Vi trakk det lengste strået i Vesterålen, men er uansett helt uenige i fokuset og politikken. Desentraliserte utdanningsplasser er viktige for distrikts-Nordland.

Vi ønsker at våre barn skal kunne komme tilbake til distriktet, til byen og bygda der de vokste opp. Til lærlingeplasser, et nyskapende næringsliv, et rikt kulturtilbud og de nære tjenestene som fastlege og beredskap. Et lokalsamfunn der vi ser og bryr oss om hverandre.