«Børøya: Det nye Hadselhamn?»

Meninger

Rødt Hadsel krever utredning av industriområdet på Fiskebøl til containerhavn. Det innlysende at en slik stor industrietablering må legges nærmest mulig hovedtransportåren i regionen, og ikke tett på boligfeltene på Børøya.

På Fiskebøl ligger det til rette for å få etterlengtede arbeidsplasser og aktivitet i Austvågøy-delen av kommunen, og ei havneutbygging på Fiskebøl kan sees i sammenheng med oljevernsenteret. Dessuten er det galskap å ødelegge den naturskjønne innfartsåren til Stokmarknes, og presse mer tungindustri inn på beboerne på Børøya.

Folk i Hadsel har ingen grunn til å stole på at styringspartiene og administrasjonen tar hensyn til bomiljø og naturverdier når det skal tilrettelegges for tunge industriaktører. Det er den årelange kampen Hadselhamns innbyggere har ført mot kommunen for slippe tungindustri i boligområdet et talende bevis på.

Rødt ser positivt på alle tiltak som kan redusere tungtransport på et overbelastet veinett, og samtidig redusere klimagassutslipp ved å få mere gods over fra vei til sjø. En containerhavn og en kai for utskiping av tømmer kan vi støtte. Men de foreliggende planer på Børøya er bokstavelig talt et naturødeleggende blindspor. De mange oppslag i NRK og i aviser fra Hadselhamn er dårlig reklame for en kommune som ønsker tilflytting. Vi er kjent i hele fylket som en kommune som ikke ivaretar innbyggernes mest grunnleggende behov for et støyfritt bomiljø. Vi trenger ikke mer av slikt.