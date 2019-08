«Her er Øksnes Senterpartis unge kandidater»

Meninger

23 år gamle Viktoria Stavøy og 28 år gamle Ida Catherine Bjørnnes stiller til valg på Øksnes Senterparti sin liste og representerer de unge i kommunen. Viktoria er utdannet sykepleier og jobber i hjemmesykepleien, mens Ida jobber innenfor reiseliv på Myre Kysthotell.

Begge har etablert seg i Øksnes og er opptatt av barnehager, skoler og helseomsorgen i kommunen. De er begge tydelige i sitt budskap til velgerne: «Vi må ha en ny og positiv kurs i kommunen!»

Viktoria er en tilbakestrømmer. Hun flyttet til Bodø for å ta utdannelse og jobbet i tillegg som ferievikar i Øksnes kommune under utdannelsen.

Ferdig utdannet fikk hun tilbud om sommerjobb, da de manglet personale. Etter dette shoppet hun vakter noen måneder før hun fikk vikariat på 100% stilling, men først etter ca. 1 år fikk hun 100% fast stilling. Hun mener selv hun var heldig som fikk fast stilling etter kun ett år. Mange andre må vente mye lengre.

Årsaken til at hun kom tilbake var på grunn av trivsel. Hun syne det er viktig å få nyutdannede, unge tilbake til kommunen etter endt utdannelse, og hun viser til hvordan andre kommuner frister med gode opplegg for nyutdannede innen helse og omsorg. Både Bodø og Sortland kommune har stipendordninger til nyutdannede sykepleiere.

Bodø kommune tilbyr også å sponse videreutdanning innenfor de feltene kommunen trenger, noe som er et bra tilbud. Viktoria mener det mangler tilrettelegging for videreutdanning i Øksnes kommune og det ytes ingen hjelp til videreutdanningen. Det er også vanskelig å få permisjon, for de som ønsker videreutdanning på fulltid.

Studentstillinger er altså noe som kan lokke unge tilbake, siden det er viktig å få vist frem arbeidsplassen før studentene er ferdig utdannet. Nå tar kommunen imot studenter, noe hun mener er positivt.

Viktoria sier at den største utfordringen er å få fast stilling.

«Jeg mener det er viktig å jobbe for at vi kan tilby faste stillinger med én gang både for å få folk tilbake, men også fordi helsevesenet trenger flere sykepleiere! Man får ikke søkere ved å tilby 20-30%!» slår hun fast.

Viktoria mener videre at tilbudet til de som trenger helsehjelp ikke er godt nok.

«Vi har jo ikke kun eldre pasienter. Vi har pasienter i alle aldre, og som fagpersoner må vi kunne møte alle sykdomskategorier. Det er viktig at ansatte får delta på kurs, bl.a. innen ernæring.»

Ida er mamma til en gutt på fem år, og hun og samboeren har kjøpt seg hus i Vorneset på Myre.

«Det å være mamma til en femåring som går i barnehage, og som snart er skolegutt, gjør at jeg er opptatt av barnehage– og skoletilbudet i kommunen. Jeg er opptatt av full barnehagedekning, i tillegg en trygg og god skole med plass til alle.»

Hun forstår ikke helt den kjøpslåingen mellom skole og eiendomsskatt. Arbeiderpartiet ønsket å innføre eiendomsskatt, og gikk dermed med på å legge ned to skoler, samt flytte ungdomstrinnet fra Alsvåg til Myre. Ida mener det er førsteprioritet med gode prosesser og planlegging om slike viktige avgjørelser, som påvirker alle barnefamilier, skal bli vellykket.

Myre skole har nå blitt en 1.-10. skole med ca. 400 elever.

«Jeg er brennende opptatt av skoletilbudet, og håper jeg blir valgt inn i kommunestyret for å kunne være med å påvirke, slik at vi får en trygg og god skole, med trygge skoleveier og klasserom som er i henhold til gjeldende HMS-norm!»

Ida jobber i 100% stilling innenfor reiselivet på Myre Kysthotell. Det å ha en fast 100% stilling er veldig viktig for henne og familien.

«Vi har investert i hus og da må vi ha stabil økonomi,» slår hun fast.

«Reiseliv kommer til å bli en stor vekstnæring i kommunen, og hvis denne næringen håndteres på riktig måte, kan vi sammen klare å skape flere helårlige arbeidsplasser. Jeg har vært på noen møter i forhold til utvikling av «De 5 fiskevær», og dette er noe jeg ønsker å

jobbe videre med! Det er viktig at kommunen er inkluderende i sine prosesser og lytter til de som allerede jobber i reiselivet. Vi har jo turistinformasjon på Myre Kysthotell, og jeg kan si med hånda på hjertet at vi markedsfører hele kommunen på en positiv måte!»

Både Viktoria og Ida er enige i at de trives i kommunen, men at det nå er behov for en kursendring.

«Vi må få flere til å bosette seg i kommunen. Vi har behov for raskere tilrettelegging for boligbygging, og vi har stor tro på at når eiendomsskatten fjernes, så vil næringslivet klare å skape flere arbeidsplasser. Vi må bli en positiv og attraktiv kommune som skaper optimisme, hvor vi inkluderer alle og hvor initiativ, kreativitet og pågangsmot belønnes,» sier Ida smilende.