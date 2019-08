«Hva brukes eiendomsskatten til i Øksnes?»

Meninger

Dette er et spørsmål som mange velgere i Øksnes stiller. Man kan gi mange svar på det, og selv om de ikke er like, så er ikke noen av dem feil heller. Jeg skal forsøke å belyse noen av svarene her.

Øremerkede tiltak

Det er selvsagt fullt mulig for politikerne å peke på konkrete tiltak som eiendomsskatten kan brukes til. Dette vil likevel ikke nødvendigvis gi et riktig bilde, fordi politikerne kan velge å plukke fritt fra en smørbrødliste av tjenester som kommunen uansett må levere. Om man skulle bruke eiendomsskatten på ekstraordinære tiltak kan man jo stille seg spørsmålet om det ville ha hatt noen hensikt å ha den.

Eiendomsskatten i tall

Likevel så kan vi si noe om hva eiendomsskatten gir oss. Om vi tar utgangspunkt i inntekten for kommunen i 2020 så tilsvarer den en av følgende kostnader:

9 sykehjemsplasser

45 barnehageplasser

14 lærerstillinger

9 km asfalt

Det store sluket

Et argument som dras frem, er at eiendomsskatten går bare i det store sluket. Men hva er egentlig det store sluket? Svaret er at det er tjenestene kommunen leverer. Av disse leverer vi mest innenfor helse, med skole/barnehage som en god nummer to. Så kommer Teknisk og til slutt det vi kaller for sentraladministrasjon (inkluderer bl.a. ledergruppe, servicetorg, lønn/personal, kirke).

Den meste som går i det store sluket går til å lønne de ansatte i kommunen. Og aller mest går det innenfor Helse og skole/barnehage, fordi tjenestene vi leverer innenfor disse sektorene er levert av mennesker. Det er de som gir omsorg, gir en meningsfull hverdag, gir læring og gir trygghet til våre pleietrengende eldre, våre innbyggere som har ekstra behov, våre skolebarn og våre yngste innbyggere i barnehagene.

Hva har vi fått igjen?

Om vi ser på siste budsjettbehandling (desember 2018) så kan vi likevel trekke ut en del tiltak som er en direkte konsekvens av innføring av eiendomsskatt:

Ingen reduksjon på lærer/assistentstilling i skolen

Ikke fellesferie i barnehagene

Redusert kutt i søskenmoderasjon i barnehagene

Fortsatt drift av UK Skarven

Opprettholde kjøp av Dagsenterplasser

Opprettholde tilbud helsetjenester

·Ikke kutt i sykehjemsplasser

Støtte til utstyr turer og barn/unge

Opprettholdt en forsvarlig bemanning brannkorpset

Oppstart prosess for utbedring Myre skole

Oppstart av utbygging Torstein Reinholdtsen vei

Og videre fremover

En annen vesentlig faktor ved innføring av eiendomsskatt er at vi for første gang på mange år er i stand til å bygge opp et mindre disposisjonsfond. Hva betyr det for kommunen? En positiv effekt av det er at kommunen står bedre rustet ved uforutsette utgifter.

Viktigere enn det er at det gir oss større muligheter til å ruste oss for fremtiden gjennom investeringer. Ved å ha et disposisjonsfond, og derigjennom midler tilgjengelig, kan vi gå inn med egenkapital ved prosjekter for å minske lånekostnadene fremover. Det gir oss også muligheten til å kunne betjene økte lån fremover.

Uten eiendomsskatt vil ikke kommunen kunne ta opp lån av vesentlig størrelse i overskuelig fremtid. Øksnes Arbeiderparti har ambisjoner for utvikling av kommunen, og dette er noen av prosjektene vi ønsker, som vi mener ikke vil være mulig å realisere uten eiendomsskatt:

Utbygging av skolekvartalet med kulturhus, basseng osv

Utbygging av Thorstein Reinholdtsens vei

Myre skole utbygd til to paralleller, med kjøkken/kantine for lunsjordning

Oppgradering av Alsvåg 1-7 skole

Opprusting av de kommunale veiene

Tilrettelegging av nye næringsområder

Kan vi heller spørre om dette?

Jeg håper denne gjennomgangen er oppklarende i forhold til spørsmålet i tittelen. D kan vi heller konsentrere oss om et annet spørsmål: hva skal vi kutte i om vi fjerner eiendomsskatten?

Svare på det kan ikke Øksnes Arbeiderparti gi dere. Det må de som lover å fjerne eiendomsskatten gjøre. Jeg tviler derimot på at de gjør det, for så langt har ingen av dem gitt en oppskrift som er troverdig på hvordan de skal gjøre det. Det er også verdt å understreke at ingen av disse partiene i sine budsjettforslag før jul klarte å fjerne eiendomsskatten helt, uansett hvor kreative de var på inntektssiden.

Hva forteller dette oss? At historien i Øksnes mest sannsynlig blir den samme som den har vært i flere av våre nabokommuner i tidligere perioder: partier som har kommet til makt med lovnad om å fjerne eiendomsskatten har ikke klart å gjøre det.

Så valget er ditt:

Skal stemmen din gå til et parti som ikke vil si noe om hva kostnaden for valgløftene deres er?

eller

Skal stemmen din gå til et parti som tør å ta de upopulære valgene, fordi det er det beste for Øksnes?

Godt valg!