«Vi skal ikke ha flyskam i Nord!»

Meninger

Vi kan ikke skamme oss over å besøke familie og få turister til den flotte landsdelen vår.

«Flyskam» har blitt et nyord, hvor folk skal skamme seg over å ta fly, med hensikt at vi skal fly mindre. Nord i landet er det store avstander og ugrei geografi, folk trenger rett og slett fly. I tillegg er fly avgjørende for turisme og næringsliv ellers i landsdelen. Vi fra Høyre mener vi ikke skal skamme oss over å fly.

Som klimaparti er vi veldig opptatt av at flere skal engasjere seg for klimasaken. Problemet med flyskam er at det for mange bare kan føre til irritasjon og en avmaktsfølelse. Det har ikke klimasaken råd til.

Nord-Norge er enormt

Norge er langt, kaldt og spredtbygd, og ofte er vi rett og slett nødt til å fly. Det er ikke noe man skal skamme seg over, spesielt ikke i nord.

Flyskam er et dårlig begrep å tre over hodet til Nord-Norge. Her har vi store avstander og spredt befolkning. Skal vi bevare det kan vi ikke skamme oss over å måtte bruke fly for å ta oss rundt.

Vi må huske de geografiske realitetene i Nord-Norge. Finnmark alene er større enn Danmark, og tar du med Troms blir det større enn hele Irland. Nordland er nesten like stort som Sveits. Du bruker under èn time på å fly fra Bodø til Tromsø, men hvis du kjører tar det åtte og en halv time.

Når vi snakker om manglende forståelse for landsdelen, så kommer den fra MDG- og SV-politikere på Østlandet som tror at alle kan ta t-bane fra A til Å. Sånn er ikke virkeligheten her oppe. Forslag som kom fra Grønn Ungdom om å kun ha tre flyreiser i året er fullstendig bak mål. Det er totalitært og viser null forståelse for virkeligheten utenfor Ring 3. De burde fulgt bedre med i geografitimene.

Viktig for turisme

Høyre tror på Nord-Norge. Vi vil at flere turister skal velge Norge for ferien sin, og da er Nord-Norge med sin vakre kyst, natur og kultur en av de mest opplagte destinasjonene. Det skaper arbeidsplasser og verdier, og da trenger folk fly, og de trenger båt. Flyskam er ikke noe vi kan drive med i en landsdel med så store avstander.

Vi er opptatt av Nord-Norge som reisedestinasjon. Turismen er en viktig næring i nord, og en næring som kommer til å vokse i årene fremover. Men det er ikke bare turismen som fly er viktig for. Industri, havbruk, handelsnæring for å nevne noe, trenger også transport. Vi må erkjenne de geografiske realitetene og sørge for god infrastruktur i nord. Regjeringen er godt i gang med veibygging i nord, men fly er fortsatt nødt til å være med som en viktig infrastrukturbygger i nord. Vi kan ikke skamme oss over å bygge landsdelen.