«Virkelig økonomi og eventyrøkonomi i skoledebatten»

Meninger

For Rødt er skolestrukturen i Sortland svært økonomisk utfordrende uansett endelig vedtak. Det skyldes

Den generelle, eksisterende økonomiske situasjon,

Behovet for samla nyinvesteringer som også øker driftsbudsjettet,

Statens innstramning av kommuneøkonomien og

Nye krav til drift og vedlikehold av allerede eksisterende tjenestetilbud og vei, avløp, vann.

Etter Rødts oppfatning vil det ikke være mulig innafor overskuelig framtid – altså mye lenger enn kommende valgperiode – å dekke nødvendige behov på grunn av økonomien. Uten eksempelvis eiendomsskatten ville Sortland kommune ha gått med dundrende underskudd de siste årene. Med dagens drift og samme inntektsgrunnlag er oppsparte midler tømt om få år.

Dette er etter Rødts vurdering overskrifter i den virkelige økonomien i Sortland.

Økonomien er en del av skolestrukturen

Konklusjonen i skoledebatten for Rødt er derfor delvis også utfra økonomi når vi prioriterer opprettholdes av skolene i Sigerfjord, Maurnes og Strand. Vi har et spørsmåltegn med Holand. Det siste utfra elevgrunnlaget. Å satse på oppgradering og utbygging av skolene i stedet for nye bygg, er både ressursmessig og økonomisk med stor sannsynlighet rimeligst på litt kort sikt og alt trengs ikke tas samtidig. Rødt går inn for å bygge nye Sortland barneskole så snart som mulig sammen med prosjektering av ny idretts- og svømmehall. Maurnesbassenget må tilføres tilstrekkelig investering for å kunne driftes. Sjøl dette samla opplegget vil det være særdeles vanskelig å få til innafor de neste 8 -10 årene. Bare dette dreier seg om flere hundre millioner.

Dette betyr også at noen mer eller mindre nødvendige investeringer, må skyves ut i tid og som også er økonomiske dårlige løsninger. Det er ikke mulig velge på annen måte.

Den virkelige økonomien

I den virkelige økonomien ligger også at det må bygges nytt sykehjem der papirarbeidet allerede er satt i gang. Dette vil estimert koste rundt 80 - 100 mill. for kommunen. Med økt antall plasser vokser også personal- og driftsutgiftene. Anslagvis med millionbeløp i året. Dagens Sortlandshall må enten erstattes eller restaureres og det planlegges helsehus. Altså investeringer med flere 100 millioner.

I den virkelige økonomien har Sortland kommune i dag ca 1. milliard i lån – ca 25% over gjennomsnittet i kommune-Norge allerede. En liten økning i rente vil betyr økte driftsutgifter i millionklassen. Med de nye investeringene blir dette som bare er nevnt her, langt over 500 millioner i økte lån. Følgene er store økte avdrag og renteutgifter som belaster driftsbudsjettet direkte. Det blir for omfattende her å ta opp alle de økte økonomiske belastningene som regjeringa i tillegg legger på Sortland og andre kommuner. Men det er ikke småtterier.

Eventyrøkonomi

Sortland står i situasjonen at med å følge Høyres og APs løfter i skolestruktur med 2 nye skoler + flere idrettsanlegg, vil kommunen måtte velge bort helt nødvendige tjenestetilbud. Rødt er sikker på at alle opprinnelig intensjonen og ideelle ønsker i tale og skrift i dag i den vedtatte skolestrukturen, ikke vil bli virkelighet. Det har vi også historiske eksempler på fra andre saker. Om en likevel skulle være enig i en sterkt sentralisert skolestruktur i Sortland på grunn av påstått kvalitet, er muligheten til gjennomføring av det svært lite realistisk. Det blir for oss fantasier. H og AP lukker øyene og tror det ordner seg. Det er svært farlig, tilslører den virkelige situasjonen og mulighetene vi har. Om mange innbyggere vil føle seg lurt i ettertid, er det ikke overraskende. Med disse partiene i førersetet utsettes i beste fall mye av kommunens øvrige tilbud innen skole (som voksentetthet m.m.),

helse/omsorg i vid forståelse, veivedlikehold og en rekke andre sentrale oppgaver for enda større press enn i dag. Det er ikke mulig å pålegge ansatte i kommunen som i dag gjør en kjempejobb, oppgaven med å kompensere for eventyrpolitkk.

Å strø om seg med eventyr i valgkampen er ikke Rødt sitt opplegg. Det er heller ikke lystig når dagens regjeringsparti både lokale og sentralt bruker mye tyngde på å hevde at kommuneøkonomien er bra. Ap er heller ingen tilhenger av et kommunalt opprør mot utsulting av kommuneøkonomien. Utarming av sentrale velferdstilbud i kommunene, større innslag av privatisering og velferdsprofitører med resultat at de rikeste kan kjøpe egne tjenester og ut av køen, ligger foran oss med dagens politikk. Forskjellsutviklinga forsetter. Det må bygges motstand mellom ansatte gjennom fagbevegelsen, brukerorganisasjoner og alle andre for å hindre utviklinga. Rødt er med.