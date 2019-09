«Eiendomsskatt: Usosial og urettferdig»

Meninger

Hilde Hansen leverer et leserinnlegg, med overskrift «Eiendomsskatt og retorikk i ei ulvetid»

Dette er et innlegg som krever tilsvar.

Hilde Hansen liker dårlig at eiendomsskatten omtales som «usosial» og hevder at dette bare er en hersketeknikk. Vi har hørt på vanlige folk i Øksnes som av ulike årsaker ikke har råd til å betale eiendomsskatt! De må ta av matpengene for å betale eiendomsskatt for å beholde boligen sin. Det er usosialt. Vi har hørt på vanlige folk som må bruke av sparepengene sin for å betale eiendomsskatt. Sparepenger som de allerede har betalt skatt av. Det er urettferdig.

Eiendomsskatt kan med rette betegnes «usosial og urettferdig» for den som rammes. Det er dekkende. Eiendomsskatt tar ikke hensyn til om en helt vanlig familie har god råd eller dårlig råd. En enslig minstepensjonist kan få like høy eiendomsskatt som en familie med to gode inntekter. Ja, vi lever i ei ulvetid. Ulvene er ute etter folks penger, koste hva det koste vil for enkeltmennesker.

Er det feil å tjene penger?

Hansen liker ikke at Høyresiden påpeker at næringslivet «går så det griner», og hun lurer på hvem som ler mest til banken? Vi tenker at ansatte er glade for at bedriften de arbeider i har penger til å fortsette drift, betale lønn og å utvikle nye arbeidsplasser og vi tenker at bedriftseiere er glade for vekst og utvikling. For det er dette som er oppgaven til næringslivet på sjø og land.

Det er urettferdig når eiendomsskatt over tid vil føre til nedleggelser og manglende utvikling av arbeidsplassene i bedriftene. Dette for å øke kommunebudsjettet og ansette flere folk i kommunen. Det er i tillegg en myte at pengene går til å ansette flere sykepleiere, lærere og til barnehager. Pengene går i det store sluket, eller folkelig sagt i ulvekjeften

Diskreditering av voksne folk

Innlegget er preget av en form for dårlig skjult «forakt» overfor de som ønsker å få bukt med inngrepet i privatpersoners, og bedrifters lommebøker. Det mer enn antydes at kampen mot eiendomsskatt først og fremst er motivert av «egen bankkonto». Vi håper at slike barnslige forsøk på å diskreditere meningsberettigede mennesker ikke gjentar seg.

Prinsipper for fritak

Hansen er ikke bekymret for de med svakest økonomi, og henviser til at det finnes prinsipper for fritak for eiendomsskatt. Dette er ulveretorikk. Det vet Hansen meget godt. Det er ingen pensjonist eller privatperson som får fritak for eiendomsskatt. Det er ikke innvilget et eneste slikt fritak i Øksnes. Av den enkle grunn at det er ikke mulig. Det Hansen også vet så inderlig vel, er at den eneste måten lavinntektsfamilier kan får hjelp til å betale eiendomsskatten er å bli sosialklient på NAV. Dette vet Hansen all den tid hun selv oppfordret folk til å ta kontakt med «kommunens hjelpeapparat». Dette er Arbeiderpartiets ulveretorikk for å sminke at den brutale virkelighet at vanlige folk kun får hjelp ved å bli sosialklienter på NAV.

Vi lever i ei ulvetid

Hilde Hansen har ikke mye rett i sitt innlegg. Men hun har rett i at vi lever i en ulvetid: Ulvene i Arbeiderpartiet under ledelse av ordføreren er på jakt etter pengene til minstepensjonister,

pensjonister, vanlige folk og de relativt små lokale bedriftene som vanlige folk arbeider i. Det skal vi gjøre noe med!

Godt valg