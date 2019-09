«Et grønnere jordbruk»

Meninger

Vi merker stadig mer til at klimaet endrer seg. Mer regn, mer torden, mer varme. Det skyldes global oppvarming.

Bøndene merker den globale oppvarmingen først av oss alle. Når avlingene i fjor svikta på grunn av tørke, gikk det ut over inntektene til mange. Derfor må vi ha en klimapolitikk som ruster landbruket for å tåle global oppvarming bedre, samtidig som landbruket må bli med på det grønne skiftet. Vi trenger et grønnere landbruk.

Jo mer monotont vi innretter landbruket vårt, jo mer sårbare blir vi for at den globale oppvarmingen rammer matproduksjonen vår. En grønn jordbrukspolitikk handler om å ta vare på matjord og naturmangfoldet. Det handler om å innrette virkemidlene i jordbruksoppgjøret sånn at det lønner seg å drive bærekraftig og beitebasert, i motsetning til dagens system, som belønner store fjøs med mange dyr og kraftfôravhengighet. Det handler om å redusere kjøttforbruket og innrette kjøttproduksjonen mer bærekraftig, med beitende kombikyr. Og det handler om å produsere mer frukt, grønt og belgvekster i Norge. Ikke minst handler det om å redusere plastbruken, så jordbruket ikke blir en kilde til økt forurensning.

SV går til valg på å ta jorda i bruk, med en grønnere og mer rettferdig jordbrukspolitikk som kan gi oss en tryggere matforsyning i framtida.