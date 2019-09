«Maurnesbassenget nødvendig investering, og en test!»

Meninger

Rødt går inn for å sette bassenget på Maurnes i drift så fort som mulig. Bassenget har vært i brukt av skoler på Hinnøya, familier med små barn, eldre og andre. Størrelsen, dybden, temperaturen og rommet har gitt mange en positiv og en intim bassengopplevelse, mange for sitt første bassengbesøk. Det er etter vår oppfatning ikke grunn til å rive bassenget på grunn av at bassenget er uegnet – tvert imot. Nå er bassenget ikke bare truet med nedleggelse – i den vedtatt skolestrukturen er det tydeligvis ikke plass for Maurnesbassenget uansett. Når også Senterpartiet lar gjeldende skolestrukturvedtaket avgjøre skjebnen til bassenget, er det overraskende.

Etter Rødt sin vurdering må bassenget på Maurnes settes i drift uansett skolevedtak – og om det blir nytt vedtak om opprettholdelse av skolen, vil det bli større oppslutning om at dette skal være «evig». Men sjøl med AP, H og Miljøpartiets nedlegges av Maurnesskolen, om de får endelig flertall, må bassenget drives videre.

Minst behov i 10 år for Maurnesbassenget – uavhengig av skolestruktur.

Det vil ta flere år – i beste fall 4 – 5 år – før ny svømme og idrettshall er ferdig i Sortland sentrum. I den tida vil tilbudet kun være Sortlandshallen for alle grunnskoler og videregående med idrettslinje. I tillegg til å dekke bruken fra offentlig bading og svømmeklubben. Etter igangsatt drift av et nytt anlegg i sentrum, vil Sortlandshallen enten opphøre eller bli ombygd. Altså nye flere år med ett anlegg. Et mulig nytt anlegg i forbindelse med en eventuell ny skole på Strand med idretts-/svømmehall vil – om det i det hele tatt lar seg realisere – sannsynligvis ikke komme i drift innen de neste 10 årene. Vår konklusjon ut fra denne situasjonen er at det er akutt behov for Maurnesbassenget minst innafor de neste 10 årene. Og det uansett hvilket skolevedtak som blir stående. Dette bare for å dekke et minimumsbehov.

La bassenget bestå sjøl om skolen legges ned.

Når H, AP og Miljøpartiet vil legge ned dagens skoler på Hinnøya, har de samtidig sagt at dette skal kompenseres med kommunale tiltak i bygdene. Det er ikke lagt på bordet noe konkret sjøl om det har vært etterspurt en rekke ganger. I den situasjonen vil det vil være «naturlig» allerede nå å love at hvert fall bassenget uansett nedleggelse av skolen, skal opprettholdes. Eller hva annet er disse partienes forslag til bygda? Rødt ser på dette som en test på hvor villig partiene er til å følge opp egne utsagn. Dersom det ikke er et positivt svar, kan heller ikke de andre nedleggingstruede skolebyggene forvente noe konkret som skal styrke bygdene etter at skoledrifta er borte.

Forslag om åpning av Maurnesbassenget så fort som mulig.

Rødt vil så snart som mulig foreslå at det utarbeides et anbudsgrunnlag for innkjøp av nytt ventilasjonsanlegg til Maurnesbassenget og garderobeavdelinga. Vi ønsker en ny gjennomgang om det er mulig å skifte ut anlegget uten å foreta de mer nødvendige og omfattende bygningsmessige tiltakene samtidig.

Hvor sterkt disse kravene blir, er avhengig av valgresultatet om noen dager. Det er sjelden stemmeretten din kan ha så direkte betydning for konkrete resultat. Stemmeseddelen har en sjelden stor verdi i disse dager.

Om Rødt får nok støtte, lover vi å gjøre det som er mulig.