«Start oppussing og utbygging av skolene i Sigerfjord og på Maurnes nå!»

Meninger

Jeg flyttet hjem til Sigerfjord for snart 4 år siden etter 12 år i Harstad og Oslo. Jeg har bestandig vært innstilt på å flytte hjem etter å ha «lagt opp» som konkurransekokk og jobbet meg ferdig i «restaurant-Oslo». Jeg var så heldig at jeg fikk meg kjæreste fra Vesterålen. Beslutningen om å flytte hjem til Sigerfjord var derfor enda enklere.

For meg er Sigerfjord hjemme, det er en vakker bygd med fine folk. Jeg hadde ikke en veldig bra opplevelse selv med Sigerfjord skole, men jeg ser uansett på Sigerfjord som den perfekte bygd å vokse opp i. Jeg klarer å se forbi mitt eget tilfelle med mobbing som til slutt endte med bytting av skole. Mye har skjedd på skolen i Sigerfjord den gang.

Da vi kjøpte hus i Sigerfjord var ikke tanken på barn det viktigste for valget. Langt bak i hodet tenkte jeg nok at Sigerfjord også var førstevalget om det ble aktuelt. Her kunne en gå eller sykle til skolen og det virket trygt å ha barn på skolen i en bygd jeg kjenner så godt.

Skolestruktursaken kom opp på vårparten 2018. Det ble folkemøte med skolesjefen på skolen i Sigerfjord. Da var det faktisk første gang jeg satt mine bein innenfor skolens vegger siden siste skoledag før påske i fjerdeklasse. Etter den påsken gikk jeg på Sortland barneskole til jeg begynte på ungdomsskolen.

Under folkemøtet satt jeg med en følelse av at dette ikke gjaldt Sigerfjordskolen, den kunne jo umulig legges ned. Det var også noen politikere der som bor i bygda. Jeg husker at hun ene fra Høyre selv sa at Høyre hadde lovt at de ikke kom til å gjøre noe med skolestrukturen i inneværende periode og at denne saken ikke kom til å bli tatt opp før etter valget. Det viste seg å være svada!

Jeg sitter fremdeles igjen med en følelse av at skolen i Sigerfjord umulig kan bli lagt ned. Det virker så fjernt, teit og dumt. Skolen fungerer som et hjerte midt i bygda. Det er en velfungerende skole som de aller fleste barna kan gå eller sykle til. Det er planlagt fortau og gang- og sykkelsti for mange 10-talls millioner nettopp for å gjøre veien sikrere. Skolen er også tilholdssted for kor og korps. Skolen leier samfunnshuset, og her har elevene gym. Dette gir samfunnshuset leieinntekter. Samfunnshuset er i bruk også utenfor skoletiden, til allidrett for barn, sommerfester, juletrefester ol. Rundt skolen på ettermiddagene er det mye aktivitet med barn og unge. Ordføreren sa under paneldebatten på Sortland for et par dager siden at skolen ikke skulle selges selv om den skulle legges ned, og at lekeplassen fortsatt kom til å være der. Det tror jeg ikke på. Jeg kan lite om økonomi, men jeg skjønner at dette har ikke kommunen råd til.

Det viktigste må være kvalitet i skolen, det virker som alle er enig i det. Her sier forskning at både store og små skoler har sine fordeler. Det er ikke noe soleklart svar på hva som er best. Det sier meg at forskjellen ikke er så stor. De partiene som vil legge ned skolene i Sigerfjord og på Maurnes fremstiller det slik at om man skal pusse byggene opp vil de kun bli like bra som da de var nye – altså 60-tallstandard.

Men tru det eller ei - det er lagt inn bredbånd, det er gjort utbedringer siden da! Et klasserom er et klasserom, det er hva du fyller det med som er viktig. Uteområdene er opparbeidet også ved dugnad. Elevene kan ha ipad i et nyoppusset skolebygg. Man trenger

ikke et splitter nytt skolebygg for å ha sløyd eller heimkunnskap, det hadde vi til og med da jeg gikk på skolen.

Det jeg frykter mest er hva som vil skje med kvalitet i skolen frem til skolen på Strand står ferdig etter det gjeldende vedtaket. Jeg frykter at det blir bevilget mindre og mindre penger til utbedringer og vedlikehold på skolene som uansett ut fra dét skal legges ned. Sortland barneskole er vedtatt bygget først, og en ny skole på Strand kan kanskje stå ferdig først om 10-12 år.

Min Ulrik blir ett år i oktober, det er altså 13 år til han begynner på ungdomsskolen og jeg tipper at han før det går på skolen i Sigerfjord. Jeg frykter at om vedtak om nedleggelse blir stående, vil det bli minimalt med bygningsmessig vedlikehold og oppgradering av andre læremidler. Med flertall av Høyre, AP og Miljøpartiet i denne situasjonen blir nok minst mulig fulgt opp. Da kan det bli 10 år med dårlig skoletilbud i Sigerfjord på mange måter.

Jeg har hørt om flere unge som straks er ferdig utdannet, som kommer fra Sigerfjord og som bestandig har sett for seg at de en gang skal flytte hjem. Nå er de ikke så sikre lenger, uten skole er det ikke så attraktivt.

Høyre, AP og Miljøpartiet bruker som argument at nye skoler vil tiltrekke seg nyutdannede lærere. Jeg tror at en kommune som kan tilby variasjon og mangfold for lærere har større mulighet til å tiltrekke seg flere og flinke lærere. Det er nemlig ikke sånn at alle vil bo i en by, eller jobbe på en stor skole. Dette gjelder også for tilflyttere, folk vil forskjellige ting. Jeg tviler på at det trekker ned at den bygda du vurderer å flytte til har en nyoppusset skole, det at man må sende ungen sin med buss for å komme til skolen tror jeg nok heller kan være negativt.

Sortland kommune består av mange små fine bygder pluss Sortland sentrum, det at Ap og Høyre også lokalt absolutt skal fortsette sentralisering, er jeg redd stikker kjepper i hjulene for det som er fint med denne kommunen – mangfold og levende bygder.

Jeg vil oppfordre alle som vil beholde skolene i Sigerfjord og på Maurnes til å stemme Rødt!

Dette er lokalvalg og en av de viktigste sakene for folket og kommunen. Hold dere unna Høyre, AP og MDG.