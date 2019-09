«Eiendomsskatt, ulvejakt og ulv i fåreklær»

Meninger

Svar til Johnny Rinde Johansen og Torgeir Larsen, Øksnes Høyre.

Jeg viser til svar fra høyrepolitikerne Jonny Rinde Johansen og Torgeir Larsen på mitt innlegg «Eiendomsskatt – retorikk i en ulvetid». Siden både Larsen og Rinde for relativ kort tid siden har hatt en fortid i Øksnes Arbeiderparti vil jeg anta at begge to utmerket godt vet at begrunnelsen for eiendomsskatt var - og er - for å trygge og sikre viktige, nødvendige velferdstjenester i Øksnes. Det økonomiske mulighetsrommet kommunen har krymper år for år til tross for både endring i skolestruktur og et næringslivet som går som det «griner». Da må man som ansvarlig politiker finne løsninger. I den vanskelige perioden kommunen er inne i nå har kommunen ikke så mange tiltak som på kort tid kan sikre tjenester med god kvalitet. Spesielt gjelder dette tiltak for barn, unge, syke og en sterkt voksende gruppe eldre i kommunen.

Hva vil Øksnes Høyre ha i stedet for eiendomsskatt?

Det er viktig å merke seg at Øksnes Høyre i budsjettforslag for 2019, og langtidsbudsjett for fireårsperioden, ikke fjernet eiendomsskatten for næringer. Den skulle være uendret også etter 2019. For privatpersoner vil partiet utsette eiendomsskatten til 2020. Kan man da anta at det også i Øksnes Høyre er forståelse for at eiendomsskatt i disse «ulvetider» faktisk er nødvendig? Likevel går partiet nå til valg for å få eiendomsskatten bort. Det som ytterligere skaper usikkerhet rundt hva partiet mener, er følgende sitat fra Øksnes Høyres budsjettforslag for 2019: «Øksnes Høyre jobber med et prosjekt som forhåpentligvis bidrar til bedre driftsmessige forutsetninger for Øksnes kommune». Om dette prosjektet virkelig vil gi positiv uttelling for Øksnes kommune er langt fra klart. «Det skal vi gjøre noe med!» sier Torgeir Larsen og Jonny Rinde – men de sier ingen ting om hva de har tenkt å gjøre, bortsett fra å få bort den «usosiale og urettferdige eiendomsskatten». Dersom Øksnes Høyre klarer å presentere løsninger som gir gode tjenester både til ung og gammel, og som heller ikke fører kommunen inn på ROBEK-lista (som trolig kan sette stopper for investeringer som kulturhus, ny skole, ny vei til Vorneset osv.), vil det selvfølgelig være kjempeflott. Det jeg imidlertid husker, og som bekymrer, er hva Øksnes Høyre foreslo kuttet under siste budsjettbehandling: Stillinger innen skole, eldreomsorg, helsetjenester, lege, rustjeneste, psykiatri, og Frivilligsentral – totalt et titalls stillinger. Forhåpentligvis er det ikke slike kutt det nye prosjektet til Høyre innebærer? I alle fall vil sikkert velgerne like å få vite mer konkret hva prosjektet til Øksnes Høyre er før de går til valg vil jeg tro?

Urettferdig og usosial?

Hvis eiendomsskatten er så urettferdig og usosial som Rinde Johansen og Larsen hevder, må det være en betydelig mengde ufølsomme politikere rundt om i Norges land: Kynikere som vil folket og næringslivet ondt, og som uten empati fastholder denne skatten år etter år. Selvfølgelig er ikke det tilfelle!

Eiendomsskatten har for svært mange kommuner i kortere eller lengre perioder vært helt nødvendig for å sikre god og forsvarlig drift.

Det meste av skatter og avgifter kan virke urettferdige og usosiale. Staten gir føringer, og lovverk bestemmer. Avgiften moms på mat slår for eksempel helt likt ut på fattig og rik. Det samme gjelder de fleste andre avgifter. Ulikt alle andre skatter og avgifter er eiendomsskatten den eneste som kommunen selv uavkortet disponerer. Jeg vil tro at de fleste politikere vil være nokså nøye med å definere og øremerke hva eiendomsskatten skal brukes til. Politikerne legger også kriterier for eiendomsskatten, hvor det å ivareta ordninger med blant annet ordninger med bunnfradrag inngår for at skatten ikke skal slå urimelig ut. I Øksnes er denne skatten ny. Eiendomsskatten skal vurderes årlig, noe som gir gode muligheter til å fange eventuelle urimeligheter opp og gjøre endinger – en særdeles viktig politisk oppgave.

Ulvejakt, ulver og ulver i fåreklær

I «ulvetider» er ansvarlighet og ærlighet viktig. Det skal stort mot til å kjøre fram en sak som eiendomsskatt i et valgår. Det er langt mer bekvemt å love uten å vise til konkret finansiering. Øksnes Arbeiderparti går til valg med en dyktig og populær ordførerkandidat. Karianne Bråthen er en sterk og modig kvinne med stort hjertelag, blikk for helhetstenking og som står på for kommunen. Hun sier hun ikke vil kaste blår i øynene på øksnesfolk. Hun vil ikke love noe uten å vise til hvordan ting kan løses økonomisk. Det viser respekt for den oppgaven hun er valgt til å forvalte. Taper hun og venstresida valget er det fordi øksnesfolk stoler på at andre partier i Øksnes har bedre løsninger. Slik fungerer demokratiet, og i Øksnes Arbeiderparti er det stor respekt for de demokratiske spillereglene.

I likhet med de andre partiene i kommunen fins det verken «ulver» eller «ulver i fåreklær» i Øksnes Arbeiderparti, bare folk som vil det beste for kommunen. «Ulvejakta» må nok i tilfelle gjøres på et høyere politisk nivå.

Me dette anser jeg denne debatten ferdig fra min side. Godt valg!