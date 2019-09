«En katastrofe for Hadsel»

Meninger

Enten du kommer til Hadseløya med bil, buss, fly eller hurtigruta så blir du alltid tatt godt imot av den karakteristiske Hadselbrua omgitt av lys sandbunn, smaragdgrønt vann og kritthvite strender - som tatt rett fra Karibien. Når du passerer toppen på brua og siger ned mot moloen til Børøya så er turen over – du er hjemme.

Jeg vet ikke hva som foregår bak lukkede dører på rådhuset, men vi risikerer nå å få ødelagt hjemmet vårt.

Forslaget til planprogram for nytt industriområde nordøst av Børøya ble vedtatt av formannskapet i sommer. Dersom planprogrammet blir vedtatt i kommunestyret senere i høst vil det innebære at folk som kommer til Hadsel i fremtiden kan bli møtt av et enormt industriområde som strekker seg fra foten av Hadselbrua og over hele Børøya frem til kysthotellet. Dette skjer samtidig som kommunen har sluttet seg til reiselivsstrategien «Bærekraftig vekst mot 2025».

Planene for videre utvidelse av industriområdet er begrunnet med behov for areal til etablering av tømmerkai, flerbrukskai, gass-hub, containerhavn, industrilignende virksomheter eller plasskrevende handel slik som f.eks trelast. Dette til tross for at det er mye ledig areal avsatt til industri på Melbu, og uttrykt et ønske blant melbuværinger om å få økt aktivitet på sørsiden av Hadseløya. Det er i tillegg ca. 40 000 kvm ledig areal innenfor allerede regulert industriområde (BØ24) sørøst for Nordlaks og vest for Circle K som kan benyttes til fremtidig utvikling.

Miljøpartiet De Grønne støtter og har programfestet at vi må flytte godstransport fra veiene og over på bane og sjø, men dette er fullt mulig å tilrettelegge for i Hadsel uten at vi ødelegger et av våre vakreste områder og fremste varemerker.

Dersom disse planene blir en realitet vil førsteinntrykket folk får når de ankommer Hadsel bli ødelagt for alltid, og mange øyeblikk som vi forbinder med Hadselbrua og Storskjæret vil bli til vage minner av hvordan det var før:

Brupilarene som speiler seg i blikkstilla når en kjører ut på moloen fra Børøya.

Havørna som trofast sitter på Storskjæret og hilser på pendlere fra Sortland om morgenen eller poserer for ivrige turister i kveldssola.

Hurtigruta som ankommer i midnattsola med Møysalen i bakgrunnen - og som akkurat sniker seg under brua denne gangen og.

Kajakkpadlere som glir rolig forbi sandstrendene langs moloen – nesten som de vil vise oss som sitter i bilen hvor bra vi kunne hatt det..

Dersom Miljøpartiet De Grønne kommer inn i kommunestyret i Hadsel så lover vi å kjempe hardt for at disse øyeblikkene fortsatt skal være en del av hverdagen i Hadsel kommune.