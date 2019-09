«Gang- og sykkelstier, et viktig og riktig miljøtiltak»

Meninger

Jeg var så privilegert å få være med på folkemøtet på Åse fredag 30. august. Møtet var arrangert av Åse velforening. Det handlet om manglende gang- og sykkelsti fra barnehagen og sørover i gården. Åsekarran har god grunn til å være misfornøyde med manglende forlengelse av nåværende gangsti. De fortalte at de pt står som nummer tre på prioriteringslista til kommunen for tilrettelegging av trafikksikring. Det betyr at det kan gå lang tid før de får forlenget gang- og sykkelstien. Det ble fortalt at foreldrene kjørte ungene både til skole og barnehage fordi de vurdere det som for risikofylt at ungen gikk langs veien. Risikoen ved å ferdes langs veien øker betraktelig fra barnehagen og til Vøling Auto. Ønsker man å gå helt sør i gården må man også over en smal bru som er åpen for trafikk i begge retninger samtidig. Brua er så smal at to trailere som møtes der så vidt har plass til å passere hverandre.

De fortalte at en nylig måling på trafikk viser at over 1000 kjøretøy passerer gjennom gården. Av disse er det over 170 tunge kjøretøy, for eksempel busser, lastebiler, trailere og semitrailere. Det bor ca 300 personer i bygda. Dette betyr ett tungt kjøretøy per andre innbyggere. Total tre kjøretøy per innbygger. Det er sannsynlig at trafikken er økende, særlig med tanke på turismen.

Vi kan diskutere om det er mye eller lite. Det vi må se på er i forhold til noe. Riksveien går tvers gjennom bygda med bebyggelse på begge sider. Her er det barn og gamle som går langs veien uten sikring av noe slag. Skal man fra Åseåsen og sørover til butikken, går man trygt frem til barnehagen, deretter er det å gå langs veiskulderen.

Hadde vi flyttet alle Åsekarran inn på Slottet i Oslo og sett trafikken i forhold til innbyggertallet i Oslo, hadde bildet blitt et helt annet. Det hadde passert 1.5 millioner kjøretøy per døgn forbi Slottet, og av disse 250 000 tungtransportkjøretøy. Absurd sammenlikning. Ja, det er det, men det setter situasjonen på spissen. (500 000 innbyggere og tre kjøretøy per innbygger). En slik løsning ville selvfølgelig aldri blitt godtatt av byens innbyggere.

MDG har stort fokus på trafikksikkerhet og ønsket å øke tilskudd til trafikksikring med 500 millioner mer enn sittende regjering vedtok. MDG mener blant annet at trafikksikre og trygge skoleveier, gang- og sykkelstier er både miljøvennlig og økonomisk. Godt vedlikeholdte veier vil være mer trafikksikre enn dårlig vedlikeholdte veier. Gang- og sykkelstier vil hjelpe folk til å trygt kunne gå og sykle langs veiene i all slags vær og i mørketiden. Vi nærmer oss raskt en tid på året der det av og til kan bli noe utfordrende å bevege seg langs veiene på øya. Miljøet tjener på at folk sykler og går de korte strekningene som er mellom holdepunktene i bygda. Det er kort vei både til skole, barnehage og butikk.

Nasjonal Transportplan (NTP) har lovet en årlig tildeling totalt på 100 millioner frem til 2029. Summen vill øke litt hvert år. I planen ligger det blant annet tiltak for økt sykling. For å få tilskudd på prosjektet må det være vedtatt i reguleringsplanen. Byggingen av prosjektet må utføres samme år som tilskuddet er utdelt. Det er også mulig å få løfte om tildeling slik at man får bedre tid på seg til å starte opp selve byggingen. MDG Andøy ønsker fortgang i prosjektet med å få forlenget gang- og sykkelstien på Åse.

Åsekarran ønsker seg et livskraftig lokalsamfunn som kanskje kan friste tilflyttere å etablere seg. Det er flott på Åse, bygda ligger fint til og det er et av de lune stedene på Andøy. Det hadde vært et viktig miljøtiltak og kommuneøkonomisk forsvarlig å forlenge gang- og sykkelstien nå.

MDG Andøy kan ikke love at gang- og sykkelstien kommer raskere til bygda, men vi kan love at vi skal jobbe med saken. Vi støtter alle tiltak som er god miljøpolitikk, som er bra for nærmiljø og friluftsliv. Vi mener at trygge skoleveier og trygge godt vedlikeholdte veier er nettopp dette. Gang- og sykkelsti vil kunne gi folk mulighet å sykle og gå trygt dit de ønsker. De vil ha mulighet til å la bilen stå. Det er bra for miljøet, det!

Det er en selvfølge at de som har makt til å bestemme hjelper folk til å ta gode miljøvalg.

Godt Valg!