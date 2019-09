«Ikke et sleivspark, men hva mener MDG om Maurnesbassenget?»

Meninger

Rødt beskyldes av MDG for å komme med sleivspark. Det skal skyldes at Rødt spør H, AP og MDG om hvordan partiene skal følge opp tiltak i bygdene som skal gi noe igjen til bygdene etter at de har lagt ned skolene. MDG nekter for å ha ment noe om det.

Avkreftelse av det er så pass viktig for MDG at de laget et eget medieoppslag om at de har ikke støtter H og AP i deres løfter om å kompensere bygdene for å miste skolen. De om det. Det som imidlertid var utgangspunktet for Rødts utspill, var spørsmålet om framtida til Maurnesbassenget. MDG har så vidt vi veit ikke sagt noe om det?

H/AP har tatt til ordet for tiltak i de skolelause bygdene som kan erstatte noe av bortfallet av skolen. Siden MDG har gitt støtte til H/AP i skolestruktursaka, var det derfor ikke et sleivspark fra Rødt å spørre også MDG om hva slike tiltak kunne være. Spørsmålet var derimot en naturlig konsekvens av MDGs eget standpunkt om å støtte H/AP. Når MDG kommer i ettertid og avgrenser seg fra det, er det greit, men gir ikke grunn til å beklage noe fra Rødt.

Rødt ser ikke opprettholdelse av bygdeskolene som i utgangspunktet distriktspolitikk i Sortland. Vårt utgangspunkt er først og fremst læringsmiljøet i vid forstand. Vi har hevda at fungerer ikke det sosial miljøet, gir trygghet og tilhørighet og trivsel, vil heller ikke læringsmiljøet fungere godt nok. Det ser ut til at disse forholdene blir minst like viktig framover og at bygdeskolen/nærmiljøet kan ha stor betydning for det.

Det kan være tilrettelegging for fysiske tiltak og sosiale fellesskap som en del av et sosialt lim mellom unge og mellom unge og voksne i bygdene. Rødt ser lekeplass i skoleområdet, dugnadsarbeid knytta til ulike aktiviteter knytta til skoleklassene både i skolen og ellers i nærområdet, klassebursdager og en rekke andre og sosiale forhold som også en viktig del av nettopp læringsmiljøet.

Vi mener at vi har god dekning i kommunedelplanen om «Kvalitet i skolen» for at deler av læringsmiljøet skapes også er utafor klasserommet. Disse forholdene bli det lite av eller det blir noe annet og vanskeligere å få til med å ikke ha en nærskole og miljøet rundt som basis. I den sammenheng har det i neste omgang en distriktspolitisk betydning. Det har igjen en betydning for bolyst, kommunikasjoner, miljø/klimaregnskapet i kommunen, investeringer i gang/sykkelveier, bygdehus og mye annet.