«Kommunene skal få mer igjen av verdiskapningen fra oppdrettsnæringen»

Meninger

Havbruksnæringen er en viktig eksportnæring for landet og en enorm

aktivitetsskaper langs Nordlandskysten. Nordland er landets største

eksportfylke og næringen bidrar med viktige arbeidsplasser og verdiskapning.

Nordland er et ressursrikt fylke. Vi vil sikre at nåværende virksomheter får

rammevilkår som gjør dem best mulig rustet for å møte morgendagens

muligheter og utfordringer. Vi vil utnytte våre ressurser på en bærekraftig

måte, og vi vil øke aktiviteten i fylket gjennom bruk, ikke vern. Samtidig er det

viktig for Senterpartiet at verdiskapingen skjer mest mulig lokalt, og at

kommuner som eiere av arealressurser får direkte godtgjørelse for bruk. Vi vil

at Nordland ikke bare skal være et fylke som eksporterer uforedlede råvarer,

men også i større grad skaper lokale verdier gjennom mer foredling, innovasjon

og fremtidsrettede løsninger.