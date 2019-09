«Skolesammenslåing et skritt i feil retning»

Meninger

Det har vært interessent å følge debatten omkring ny skolestruktur i Sortland kommune både i «live» og i media. Etter det jeg har forstått er det rådmann i Sortland som har bestilt et dokument som har vært tatt opp i skolekretsene som grunnlag for den nye skolestrukturen i Sortland.

Når man får et slikt dokument på bordet er det jo lett å ta stilling til at her er de eneste og beste alternativene. Når så leder for skoleavdelingen reiser rundt og legger dette dokumentet frem med sine positive argumenter i sådan redning er det jo også lett å blitt dratt inn sammenslåingskarusellen.

Etter det jeg har forstått er det vedtatt å legge ned Sigerfjord skole og Maurnes skole og bygge et nytt fellesbygg på Strand for de tre skolene på Hinnøysida. Videre legge ned Holand skole og flytte elevene til Lamarka samt legge ned ungdomstrinnet på Holmstad og overføre disse elever til Sortland ungdomsskole.

Enda har jeg ikke sett et eneste godt argument som grunnlag for denne sammenslåingen.

Det er et begrep som går igjen i denne « kampen» for nedlegging av skolene og bygge større enheter. Man jobber mot å få en bedre «kvalitet » i skolen.

Hva legges i kvalitet? Fra de politiske partiene som ivrer etter skolesammenslåing som bl.a. Høyre og Ap ser det ut til å være fine og gode up to date lokaler med gode læringsrom som er «argumentet». Det blir også lettere å rekruttere nye lærere til disse nye lærearenaene… blir det hevdet.

For å ta det siste først. Vil tro at «trivsel» er det aller viktigste å etterspørre med alt som ligger under det og der vil jeg hevde at småskolene har sine fortrinn med færre elever i klassene og lærerne har mer kvalitetstid med hver enkelt elev som kan føre til bedre læring.

Kjære politikere. En flott bygninga med gode læringsrom trenger ikke å være noen forutsetning for god kvalitet i skolen. Men tross alt flere læringsrom kan være en fordel, men det kan lett suppleres med rimelige byggekostnader på grendeskolene.

Etter den nye læreplanen som blir retningsgivende for arbeidet i skolen i årene fremover er «Fagfornyelsen» og den blir trinnvis tatt i bruk fra høsten 2020.

Et grunnleggende begrep som går igjen i Fagfornyelsen er dybdelæring . Dette er noe de lokale skolene/grendeskolene har meget gode forutsetninger og lettere for å kunne gjennomføre. Det gjelder fra forskning /studie i nærområdet, fjæra/skog/mark ,alt liv som berøres av dette. Som mangeårig lærer ved grendeskoler har jeg selv erfart at her har grendeskolene et unikt fortrinn.

Vil kanskje tro at dersom man velger større enheter vil det være lett for at læreboka blir retningsgivende og begrepet dybdelæring får mindre verdi stikk i strid mot den nye læreplanen. Vi vet at pedagogisk sett er det letter å tilegne seg nye begreper og læring gjennom forskning/studier/konkreter.

Et annet vesentlig punkt i den nye Fagfornyelsen er samarbeid lokalsamfunn og skole. Vil tro at de forskjellige bygdene har noen ting felles ,men mange ulikheter. Til slutt er det snakk om at elevene

får lære om bygde si , både kulturelt og historisk mv, trekke ressurspersoner inn i skolene osv Her har grendeskolene et kjempefortrinn og som er helt i tråd med den fremtidige Fagfornyelsen.

Det ble sagt meg for en tid tilbake at der er mange politikere i flere kommuner i dag som angrer bittert på skolesammenslåinger som de tidligere har vært med på å gjennomføre.

Dersom vi ser på atferdsavvik blant elever har vi sett en stor opphopning i løpet av de siste årene. Det settes inn flere å flere ressurser for at elever som sliter skal få hjelp. Er det da riktig å gå i retning av å slå sammen skoler slik at klassene blir større og atferdsavikene sannsynligvis blir enda større. Dette medfører enda større belastning på lærerne og mindre utbytte for elevene. Leste for øvrig i Øksnesavisen at man på Myre skole har ansatt enegen atferdskonsulent for å hjelpe til med arferdsavvikene. . I Øksnes har man også gjort skolesammenslåinger av elever som har blitt ført videre til en sentralskole på Myre.

I et av forslagene som lå i Den nye skolestrukturen for Sortland var å rive Strand skole og bygge ny sentralskoleskole for Maurnes, Strand og Sigerfjord skole.

Strand skole er for øvrig en av de nyeste oppgraderte skolene i kommunen. Skal man virkelig rive denne skolen ? Jeg ble helt sjokkert da jeg leste det.

Er det ikke bedre da å rive Sigerfjord skole og heller bygge ny skole der? Det har vært drevet en god del utbedringer på Maurnes skole, så å sette denne helt i stand skulle vel ikke koste så mye.

Har forstått det slik at det planlegges å bygges et nytt gymanlegg/hall på Sortland. Hvorfor ikke avlaste og kutte ut dette mot å bygge et nytt stort gymanlegg og svømmehall på Strand som Maurnes, Sigerfjord og Strand kan bruke i fellesskap og åpne dette for bruk på ettermiddagstid for bygdene på Hinnøysida ? Brua er jo også i dag en «flaskehals» med de trafikkfarene det kan medføre spesielt for de mye trafikkanter…

Det er viktig at man ser på en helhet i debatten og det viktigste er at eleven kommer i sentrum og at elvene får den aller beste opplæring også i tråd med fagplanene. Det er de fremtidige elevene som skal føre samfunnet videre etter oss. Barna våre er også det kjæreste vi har og er en investering for fremtiden !

Det er forøvrig ingen elevtallsutviklinger verken på Maurnes eller Sigerfjord skole i flg planen som tilsier at disse skolene burde legges ned, heller det motsatt. Elevtallet holder seg stabilt /går oppover.

Sigerfjord bygd har jo ekspandert noe enormt de siste årene. Legger man ned skolen, legger man ned bygda blir det sagt. Hvilke foreldre ville ønske å bygge hus i ei bygd uten skole?

Skal det ikke bo folk på bygda ? Er det slik tenkt at alle skal bo på Strand/ Sortland i årene fremover. Er det slik Høyre og Ap har tenkt det?

Sortland kommune er og vil alltid være avhengig av livskraftige bygder i årene fremover

Godt valg folkens!