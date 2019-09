«Sleivspark av Rødt i skoledebatten»

Meninger

Christoffer Ellingsen i Rødt går i et leserinnlegg på VOL 1.september ut mot Miljøpartiet De Grønne i skolestrukturdebatten, og krever svar fra oss om kommunale tiltak. Ellingsen påstår at «når H, AP og Miljøpartiet vil legge ned dagens skoler på Hinnøya, har de samtidig sagt at dette skal kompenseres med kommunale tiltak i bygdene».

Miljøpartiet De Grønne har ikke hatt plass i kommestyret de siste fire år, og har dermed ikke vært med i politikernes interne diskusjoner rundt skolestrukturen. Hva Høyre og AP har sagt om kommunale tiltak, kan ikke MDG stilles til ansvar for. Det bør Ellingsen være klar over. Miljøpartiet De Grønne er uenige med Rødt i denne saken, og MDG sitt hovedargument for å ta stilling til fordel for to skoler er at vi skiller skolepolitikk og «distriktspolitikk». Vi kan og skal ikke bruke ungenes læring som et middel for å holde på tilflytting til bygdene, husprisene og bruk av samfunnshuset. Det er ikke uviktig i seg selv, men det er en annen diskusjon. MDG frykter derimot at bygdene kan oppleve mindre tilflytting, av unge foreldre som ønsker den beste skolen for ungene sine og da heller velger seg Sortland med ny moderne barneskole. Javisst finnes det foreldre som vil foretrekke en liten grendeskole, der ungene har kort vei til skolen på bekostning av moderne fasiliteter, og det er helt fair.

Så foreligger det en grundig rapport, som er helt tydelig på at vår valgte løsning vil gi best faglig kvalitet i skolen. Det kan ingen politikere som har lest rapporten være uenig i.

Jeg skal derimot si meg enig med Rødt i at økonomidelen er svakt begrunnet, og sammen med klimaregnskapet er dette noe MDG må ha gode svar på før vi kan sette vår stemme bak denne løsningen.

Miljøpartiet De Grønne kan kun ta ansvar for egen politikk. For bygdene har vi foreslått at Sortland kommune får status som testkommune for bestillingsbuss, slik at bygdene får et kollektivtilbud som fungerer. Slik det er i dag, er det tilnærmet umulig å leve et normalt familieliv i Sigerfjord, Maurnes eller Holmstad uten å ha egen bil. Det synes vi er urettferdig, og det vil De Grønne gjøre noe med. Bestillingsbuss vil både gjøre det mer attraktivt å bo i bygdene for dem uten bil, og enklere for dem som allerede bor her å klare seg med èn bil. I vårt program går vi også inn for ungdomsklubb i bygdene. Slik det er i dag, finnes det nesten ikke arenaer for ungdom i hjembygda, i hvert fall ikke for dem som har andre interesser enn å gå i lysløypa og på fjellturer.

Så foreslår vi også at kommunen legger til rette for utlånsalternativ i alle bygdene, der folk i bygda kan dele på alt mulig som sjelden brukes. Verktøy, båthenger, steketakke, høytrykkspyler eller rattkjelke? Da skaper vi en vinn vinn situasjon, som er bra for den enkelte og bra for miljøet ved at vi kjøper mindre og kaster mindre. Vårt forslag om å legge fremtidig sykkelvei i fjæra, vil også komme bygdene til gode, i dette tilfellet Sigerfjord. Det vil bli mer attraktivt å sykle, når man ikke trenger gjøre det side om side med tungtrafikken på hovedveien.