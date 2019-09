«Tre tiltak på Strand: Elgbestanden må ned, fartsgrensa må ned og vi må få skiløype Osvoll til Kvalsaukan»

Meninger

Det mangler ikke på kostbare løfter i kommunevalgkampen. Men det finnes faktisk tiltak som ikke koster penger. Eller som koster lite i forhold til det man får igjen om tiltaket gjennomføres.

Jeg skal her nevne tre eksempler. De berører alle området hvor jeg sjøl holder til – på Strand. Det er tiltak jeg som kommunestyrerepresentant har prøvd å gjøre noe med. Og som jeg fortsatt vil ha fokus på om jeg skulle bli gjenvalgt.

Elgbestanden må reduseres

Det er for mange elg på Strand. Elgen har tatt knekken på alt av rogn i skogen. Busker, hekker og vekster i private hager beites ned. Både barn og voksne er redde for å møte elgen når de ønsker å ta seg en tur ut. Altfor mange dyr blir påkjørt.

Tidligere ble vi fortalt at elgen tok seg ned til boligområder og veger når det var mye sny. For å finne mat. Den tida er for lengst forbi. Elgen kommer ned sjøl om det knapt har lagt seg et him av sny på marka.

Bestanden må reduseres. Det krever at kvota for elgvaldet Kvalshaugtinden veidemark må økes betydelig. Det koster ikke kommunen ei krone.

Fartsgrensa må ned

På Ånes, Osvoll og Strand har det i mange år vært et krav om å få satt ned fartsgrensa fra 80 til 60 km/t på strekninga fra Strand II og sørover til Sigerfjordkrysset. Dette i påvente av at det blir bygd gang- og sykkelveg på samme strekning.

Kravet har fått enstemmig støtte i kommunestyret. Men Statens vegvesen har gjentatte ganger sagt nei.

Basert på Vegdirektoratets egne kriterier og vegledende modell har jeg sjøl beregna at vilkåra for å sette ned fartsgrensa til 60 km/t er oppfylt med god margin.

Jeg har henvendt meg på telefon til vegvesenet og bedt om å få utlevert vegvesenets egen beregning. Vegvesenet har sagt nei. De har også sagt nei til å opplyse hvilken poengsum de har kommet fram til på strekninga ved bruk av deres egen modell.

Jeg har ikke akseptert dissa avslaga og har retta en formell skriftlig henvendelse til vegvesenet med krav om å få ut de ombedte opplysningene. Så langt har jeg ikke fått noe svar.

Dette er ei sak som vi ikke kan gi oss på. Vi skal ikke måtte vente til det skjer ei alvorlig ulykke før vegvesenet tar til vett og etterkommer kravet om redusert fartsgrense her.

Skiløype fra Osvoll til Kvalsaukan

Mens Sortland og fleire bygder i kommunen for lengst har fått på plass lysløyper, har det på Strand ikke engang vært mulig å få kjørt opp et spor for ei skiløype. For ei skiløype skal angivelig være til skade for reindrifta.

Ved behandlinga av kommunens nye arealplan fikk SV – med støtte fra Høyre og FrP – vedtatt at det kan anlegges skiløype/lysløype fra Osvoll til Kvalsaukan.

Med støtte fra Strand Ungdomslag og Strand Utmarkslag arbeides det i første omgang med å få på plass ei skiløype. Mye vil kunne gjøres på dugnad. Men det vil også være nødvendig med litt pengestøtte fra kommunen. Slik støtte er SV beredt til å yte. Og det er å håpe at de andre politiske partia ser behovet for å få på plass et slikt tilbud også på Strand.