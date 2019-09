«Vi skal fly med klokskap, også i nord»

Meninger

Stortingsrepresentantene Linda Hofstad Helleland og Margun Ebbesen fra Høyre prøver i et innlegg på VOL 31. august å ta et oppgjør med flyskammen de mener er påført Nord-Norges befolkning den senere tid. Problemet deres er at de bommer med kritikken, samtidig som de avslører politiske holdninger i Høyre som er med på å forklare hvorfor regjeringen ikke klarer å kutte i de nasjonale klimautslippene. La meg ta det første først.

Helleland og Ebbesen mener å ha funnet at det er totalitære krefter i MDG og SV på Østlandet, godt flankert av Grønn Ungdom, som står bak forsøkene på å påføre Nord-Norges befolkning flyskam. De to mener samtidig at det ikke er noen god grunn for Nord-Norges befolkning til å føle flyskam, og at dette er en skam som er blitt tredd nedover befolkningens flyseter. Helleland og Ebbesen mener at næringsutvikling, turisme, lange avstander og kulde er ekstra argumenter for å fly. Når regjeringspartiene kritiserer Senterpartiet for å sko seg på splittelsen mellom by og land, bør de kanskje gå i gang med husvasken hjemme først.

Hvis Ebbesen hadde fulgt bedre med i debatten ville hun sett at det er stor forståelse for at kommunikasjonsutfordringen er ekstra store i Nord-Norge, og at det må gjøres noen unntak for Nord-Norges befolkning når det gjelder flyving. De ville sett at Miljøpartiet De Grønne jobber for å få Nord-Norge som en testarena for elektriske fly. Og de ville sett at det jobbes for å bedre kommunikasjonen i Nord-Norge på andre måter enn ved hjelp av fly. At godt voksne damer på min egen alder, må ty til retorikk mot unge jenter i et ungdomsparti, som at de burde ha fulgt bedre med i geografitimene vitner om en arroganse man ikke forventer av voksne stortingspolitikere. Kanskje Helleland og Ebbesen skal ta atlaset med seg på neste budsjettmøte, ta en kikk i almanakken og finne en egnet trasè og dato for å påbegynne Nord-Norge banen?

For det andre er det forstemmende med Helleland og Ebbesens innlegg at de mener at Nord-Norges befolkning skal slippe helt unna den dugnaden vi alle må være en del av for å unngå at klimaendringene eskalerer ut av kontroll. Hvorfor skal vi det?

‘Skam’ er et begrep som ofte vanskeliggjør en god diskusjon. Skam er noe som påføres oss utenifra. Jeg er mer opptatt av ‘personlig ansvar’, et begrep Høyrerepresentantene bør kjenne godt til. Personlig ansvar for ikke å påføre andre ulemper. Personlig ansvar for ikke å forurense nå og for fremtiden. Personlig ansvar for å overlevere denne kloden i bedre stand enn vi fikk den tildelt. Det er ingenting ved Helleland og Ebbesens innlegg som tyder at de mener at Norges eller Nord-Norges befolkning bør tenke seg om en eller to ganger, før de bestiller nok en helgetur med fly til Tromsø eller Barcelona. Med slike holdninger i regjeringspartiet Høyre er det kanskje ikke rart at vi i Norge ikke klarer å kutte klimagassutslippene. Og det som kjent uten at avbrenning av den norske oljen og gassen er regnet med. Den senere tids meningsmålinger kan tyde på at Høyre ikke lenger er helt i takt med Norges befolkning når det gjelder disse spørsmålene.