«Vi trenger mer havbruk i Vesterålen»

Meninger

100 milliarder kroner. Dette var ifølge SINTEFs siste rapport den norske sjømatnæringas totale verdiskapingsbidrag i 2018. Fra 2015 til 2018 økte verdiskapinga med over 40 %.

De 100 milliardene fordeler seg med 68 milliarder på havbruk og 32 milliarder på fiskeri. Havbruk har over år økt sin andel betydelig. Pr årsverk er verdiskapinga i havbruk på rundt 4 millioner kroner. Tilsvarende verdiskaping innen fiskeri er på under 1,5 millioner.

I rapporten «En konkurransedyktig og kunnskapsbasert havbruksnæring» som forskere fra Universitetet i Stavanger, BI og NORCE presenterte i forrige måned, ble det konkludert med at lakseoppdrett er en av landets desidert mest vekstkraftige og lønnsomme næringer. Oppdrett er nesten den eineste næringa hvor Norge behersker heile verdikjeden. I rapporten framkom det at havbruksnæringa er unik i norsk sammenheng fordi det er en sektor hvor Norge er verdensledende på forskningsbasert kunnskapsproduksjon og innovasjon,

For samfunnet vil bruk av sjøarealer til oppdrett svært ofte være det mest verdiskapende – også når man tar hensyn til eksterne virkninger (negative konsekvenser) av oppdrett. Det er derfor viktig at kystkommunene i sin planlegging skaper rom for at det kan bli etablert fleire nye lokaliteter for oppdrett.

Tilrettelegging for fleire lokaliteter vil ikke bare være svært samfunnsøkonomisk lønnsomt. Det vil også gi penger direkte i kommunekassa til de kommuner som åpner opp for meir havbruk. I 2018 fikk de fire kommunene med oppdrett i Vesterålen (Hadsel, Øksnes, Bø og Sortland) nesten 82 millioner kroner fra Havbruksfondet. Sortland aleine fikk nesten 18 millioner. Uten disse midlene ville den økonomiske situasjonen i disse kommunene ha vært mye vanskeligere.

I framtida vil det kunne bli nye midler fra samme fond. Men det forutsetter at kommunene kjenner si besøkelsestid og ønsker meir havbruk velkommen.

Vesterålen er også i den unike situasjonen at man har både små og store oppdrettere med lokalt forankra eierskap. Egil Kristoffersen & Sønner AS, Øyfisk AS, Eidsfjord Sjøfarm AS og Nordlaks AS har alle lokale eiere. Eiere som investerer overskuddet i regionen og som ikke er redde for å satse. Og eiere som andre kommuner uten slike lokalt eide selskaper misunner oss.

Å legge til rette for fleire lokaliteter betyr ikke at det skal være fritt fram for oppdrettsnæringa. Oppdrett skal ikke fortrenge næringsdrivende fiskere fra viktige fiskefelt. Strømforholdene for nye lokaliteter må tilfredsstille nødvendige krav for spredning av fiskeskit og fórrester. Dette er hensyn som blir ivaretatt i prosessen når oppdretterne søker nye lokaliteter.

Men hvis vi skal ha ei levedyktig havbruksnæring i Vesterålen også i framtida, må vi tåle å kunne sjå ei oppdrettsmerd fra hytteverandaen eller fra stuevinduet. Vi må også tåle at laksen gjør som villfisken – skiter direkte i sjøen.

Og så må vi legge misunnelsen på hylla og faktisk tåle at noen kan bli rike av å drive næringsvirksomhet. For hvis vi ikke evner å fostre et lønnsomt næringsliv også i vår region, vil vi heller ikke bli i stand til å skape den gode skolen eller den gode eldreomsorgen som alle partiene nå i valgkampen ivrer for.